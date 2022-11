Odlična darila za ljubitelje kulinarike

Čas obdarovanja je lahko najlepše obdobje v letu. Lahko pa je tudi izjemno stresno, če vanj ne vstopite pripravljeni in oboroženi s pravimi idejami.

Da boste letos nakupovali z nasmehom in prepričanjem, da bo vaše darilo poželo velik aplavz, smo pripravili nekaj slastnih predlogov za obdarovanje. Nakupovanje daril še nikoli ni bilo tako preprosto.

Rdeča nit obdarovanja: pisani okusi Istre

Letos lahko svojim najbližjim podarite košček romantične in temperamentne slovenske Istre. In kako drugače bi lahko ujeli bistvo tega območja kot z okusi in vonjem?

To so ideje za darila, ki jih bodo nedvomno vzljubili največji gurmani, pa tudi vsi tisti, ki bi radi skozi vse leto občutili neskončno lahkotnost Istre, ali vsi tisti, ki prisegajo na brezskrbno druženje ob kozarčku odličnega vina. Ne le za prijatelje in sorodnike, odkrijte popolna poslovna darila, s katerimi boste nedvomno očarali.

Posebna darila iz kleti Vinakoper Darila, ki prihajajo iz kleti Vinakoper, odražajo prav vse atribute dobrega darila. Za povrh pa je njihov izbor bogat, raznolik in pripravljen na neskončne kombinacije. Preverite katalog daril Vinakoper

Vinakoper ponuja širok izbor že pripravljenih kompletov izbranih vinskih in kulinaričnih dobrot, tako da boste lahko zlahka izbrali najboljše darilo. Če želite podariti nekaj unikatnega, vam v podjetju Vinakoper omogočajo, da si sami sestavite svoj paket po svojem okusu. Izbirate lahko tudi med različnimi embalažami različnih velikosti in materialov, ob tem pa tudi storitev distribucije skladno z vašimi navodili.

Ali ste vedeli, da z okušanjem ustvarite posebne spomine? Dokazano je namreč, da obstaja povezava med področjem možganov, ki je odgovorno za spomin na okus, in področjem, ki je odgovorno za kodiranje časa in kraja, kjer smo okus doživeli. To pomeni, da boste z darili Vinakoper ustvarili tudi posebne spomine.

V kleti Vinakoper so se res potrudili in pripravili pester izbor različnih kombinacij in tradicionalnih izdelkov za vse okuse: vrhunska vina, izbrane istrske dobrote lokalnih proizvajalcev, pa tudi posebne zgodbe Istre in njenih lokalnih umetnikov ter ustvarjalcev.

Preverite naš izbor pripravljenih paketov:

FOTO: Vinakoper gre za edinstveno darilo, v katerem se odlično spojijo istrski okusi in tradicija – vse to zbrano v dveh vrhunskih izdelkih: v panetonu in žlahtni esenci zapeljive sorte cipro. Darilni paket ponuja popolnoma nova kulinarična doživetja, s kančkom glamuroznosti in ekskluzive. Paneton svojo izjemnost podpisuje z recepturo Tomaža Kavčiča, ki tradiciji panetona dodaja kreativni tvist – ta tudi letos preseneča z novimi nepričakovanimi kombinacijami lešnikove kreme, suhih fig, rozin in solnega cveta. Žlahtna esenca vina sorte cipro panetonu dela družbo v elegantni parfumski steklenički in ustvarja nepozaben spoj sladkih okusov.

FOTO: Vinakoper Spoznajte prav posebno lepotno novost v ponudbi prazničnih daril Vinakoper. Ste vedeli, da v procesu proizvodnje vina ostajajo grozdne pečke, ki so bogata surovina za kozmetične izdelke?

Že lani so z njimi razvili kozmetično linijo SPA, ki pa je letos dobila nova člana: naravno milo z refoškom in naravno milo z rumenim muškatom.

FOTO: Vinakoper

Naravna mila kolekcije SPA niso zgolj lepo in dišeče darilo, temveč tudi priznanje ustvarjalcem. Izdelana so ročno in prepletajo naravne sestavine. So okolju prijazna in ne vsebujejo zdravju škodljivih kemikalij. Izbirate lahko med edinstveno ponudbo zanjo ali zanj.

FOTO: Vinakoper V razkošnem paketu Altroké so zbrali najbolj sveže predstavnike celotne ponudbe Vinakoper: od sladkih dobrot do gurmanskih presežkov lokalnih proizvajalcev. In seveda tudi njihove slavnostne zvezde: penine, ki z igrivimi verižicami mehurčkov poskrbijo za ples na vsaki zabavi.

To je resnično edinstven poklon raznolikim okusom Istre.



FOTO: Vinakoper Spoznajte posebne pakete, obogatene s čokolado z liofiliziranim sadjem. Sadje ljubi čokolado in njuna kombinacija nedvomno ljubi vino.

Na voljo so kombinacije: bela čokolada z marelico in piškotkom, temna čokolada z jagodo, borovnico in malino ali bela čokolada s figo, malino in piškotkom.





FOTO: Vinakoper Ob posebnih priložnostih tradicionalno radi posežemo po peninah. Te dajejo trenutku posebno slovesnost. Prav tako čudovito sporočilo pa lahko zapremo tudi v steklenico mirnih vin. Še posebej prezentna so vina linij Capo d’Istria in linije posebnega značaja Istrski Rubini, prav tako močan vtis pa pustijo tudi druge linije vrhunskih vin Vinakoper.

Za izbrana vina lahko izberete embalažo po svoji meri. Izbirate lahko med kartonasto embalažo za eno ali dve steklenici v črni ali zlati barvi ter lesenimi zabojčki za eno, dve ali tri steklenice v naravni ali črni barvi.

Poiščite še več prazničnega navdiha Prelistajte katalog darilnega programa Vinakoper in izberite najboljše darilo letošnjega decembra. Izdelke lahko spoznate in kupite tudi v Vinskem butiku na Šmarski cesti 1 v Kopru in v drugih prodajalnah v Ljubljani in Ilirski Bistrici. Potrebujete še kakšen nasvet? Pokličite na telefonsko številko 05 663 01 36 in z veseljem vam bodo pomagali izbrati za vas najlepše in najboljše darilo. Pa ne pozabite si kaj dobrega privoščiti tudi sebi!

Minister za zdravje opozarja: čezmerno pitje alkohola lahko škoduje zdravju

Naročnik oglasne vsebine je Vinakoper