Olimpijec med treniranjem rešil utapljajočo se plavalko

Brazilski olimpijski kajtar Bruno Lobo je med treniranjem rešil utapljajočo se plavalko v São Luísu. Olimpijec je kljub neugodnim vremenskim pogojem želel preizkusiti novo kamero, ko je v daljavi zaslišal krike, piše BBC. Enaintridesetletnik je priplaval do utapljajočega se dekleta, da se ga je oprijela okrog ramen. Lobo je plavalko s pomočjo kajta pripeljal do obale, kjer so jo oskrbeli reševalci iz vode.

Nesreča se je zgodila 10. januarja okoli 17.40 po lokalnem času, je Lobo zapisal na družbenem omrežju instagram. Plavalka se je na obali dobila s prijatelji. Ko je šla plavat, jo je tok odnesel na odprto morje. Lobo je v posnetku na instagramu dejal, da se je zgolj »znašel na pravem mestu ob pravem času«. Prav tako je olimpijec dogodek izkoristil, da je opozoril na nevarnosti morja, rek in tokov ter svetoval previdnost.