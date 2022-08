Opica v ZDA poklicala 911

Policisti v Kaliforniji so v soboto zvečer po klicu v sili, ki se je nenadoma prekinil, odhiteli v živalski vrt, da bi preiskali morebitno nevarnost. Po prihodu pa so kmalu ugotovili, da je klic v sili opravila opica, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Šerifovi namestniki v okrožju San Luis Obispo so klic izsledili do pisarne v živalskem vrtu Zoo to You, 320 kilometrov severno od Los Angelesa, vendar pri prihodu niso našli nobenega človeka v težavah.

Odločili so se, da bodo sprožili preiskavo, a so kmalu ugotovili, da je klic opravila kapucinska opica z imenom Route. »Očitno je Route vzel mobilni telefon, ki je bil v vozilu, s katerim se vozi po 40 hektarjev velikem območju živalskega vrta,« je zapisano na družbenih omrežjih šerifovega urada.

Kapucini so posebno radovedna bitja, ki uživajo pri stiskanju predmetov, ki jih vzamejo v roke. »In ravno to je Route tudi storil ter slučajno vnesel pravo kombinacijo številk in nas poklical,« so še zapisali pri uradu.