Oskarjevka na smučeh ni kriva za nesrečo

V skoraj dvotedenskem sojenju je več deset prič poskušalo potrditi resnico o dogodku, ki pa ga je videl samo eden. Osemčlanska porota se je včeraj vrnila po samo dveh urah in 20 minutah razmisleka ter ugotovila, da je Terry Sanderson stoodstotno kriv za nesrečo. Igralki in promotorki zdravega življenja Gwyneth Paltrow je dodelila simbolno odškodnino v višini enega ameriškega dolarja, kot je zahtevala v svoji protitožbi.

Kot so dramatično opisali ameriški in britanski mediji, je oskarjevka, preden je zapustila sodišče, svojemu tožniku položila roko na ramo in rekla: »Želim vam vse dobro,« on pa ji je odgovoril: »Hvala, draga.« V izjavi za javnost je pozneje zapisala, da bi privolitev v lažno trditev »ogrozila mojo integriteto«. Zadovoljna je z izidom ter se zahvaljuje za skrbnost pri obravnavanju primera. Kot je dejal njen odvetnik, se igralka vedno zavzema za to, kar je prav.

Porota se je pri svoji odločitvi osredotočala na kodeks odgovornosti smučarjev. Igralka je pričala, da se je nesreča zgodila prvi dan smučanja in da je sprva mislila, da gre za »spolni napad ali šalo«. Med njenimi smučmi sta menda zdrsnili dve drugi smučki, začutila je telo, ki »me je pritisnilo na hrbet«, potem sta oba padla. Sanderson je imel svojo zgodbo. Da je slišal krik in domneval, da je drugi smučar brez nadzora. »Resen, resen udarec,« se je spominjal in trdil, da je po trku »poletel v zrak«.

Kot je za britanski Guardian izjavil losangeleški odvetnik Tre Lovell, je porota preprosto ugotovila, da je različica Gwyneth Paltrow bolj verodostojna, saj so strokovnjaki, ki so pričali v njeno korist, podali bolj prepričljivo predstavitev. Prav tako nista škodila njen šarm in osebni magnetizem. Na sojenju, ki so ga mnogi mediji opisali kot eno najbolj nenavadnih zapravljanj časa na sodišču, je odvetnik Sandersona večkrat zanikal, da njegov klient išče samo slavo in pozornost.