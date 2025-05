Pametna odločitev za vaš vid: metoda, ki spreminja življenja

Življenje z očali za dioptrijo in kontaktnimi lečami ni vedno preprosto, in če ste med tistimi, ki vsak dan nosijo očala ali si vstavljajo kontaktne leče, potem zelo dobro poznate občutek, da si želite več. Več svobode, neodvisnosti in predvsem bolj oster pogled na svet. Čeprav je lasersko odstranjevanje dioptrije danes že vsakdanja rešitev, pa napredek omogoča rezultate, ki so še pred leti veljali za znanstveno fantastiko.

In če iščete inovativne in zanesljive možnosti za življenje brez dioptrije, potem boste odgovor in pravo rešitev našli v Kliniki Svjetlost v Zagrebu, ki združuje vse, kar potrebujete za odličen rezultat: strokovnost, vrhunsko tehnologijo in prijazno osebje. To je prava kombinacija za uspešen izid, saj boste domov odšli kot prerojeni.

dr. Ivan in dr. Krešimir Gabrić FOTO: Klinika Svjetlost

Zakaj je Klinika Svjetlost prava izbira za vas

Kliniko Svjetlost je pred 27 leti ustanovil prof. dr. sc. Nikica Gabrić, ki je že od začetka zasledoval ambiciozen cilj, da bi pacientom na Hrvaškem in v širši regiji zagotovil najboljše dostopne storitve. Uspelo mu je in danes klinika velja za eno boljših in najnaprednejših. Izstopa tudi po tem, da je ena prvih v regiji, ki je uvedla vrsto inovativnih metod zdravljenja, med drugim lasersko odpravo dioptrije, operacijo sive mrene z vgradnjo premium leč, vitrektomijo in presaditev roženice. V vseh teh letih so svojim pacientom omogočili dostop do vrhunskega oftalmološkega zdravljenja. Lahko se pohvalijo tudi z dejstvom, da so postali vodilna klinika v Evropi – kot razvojni center za SCHWIND eye-tech-solutions na področju laserskega odpravljanja dioptrije in kot center odličnosti za Johnson & Johnson.

Danes v Kliniki Svjetlost poleg profesorja Nikice Gabrića delata tudi njegova sinova – oftalmolog Ivan Gabrić, ki velja za enega najboljših kirurgov na svetu na področju lentikularne kirurgije, in dr. Krešimir Gabrić, ki opravlja operacije sive mrene z vstavitvijo premium leč.

Poleg vrhunske tehnologije in dolgoletnih izkušenj Klinika Svjetlost pacientom ponuja tudi: individualni pristop k vsakemu primeru,

celovito predoperativno diagnostiko,

strokovno ekipo z več kot 30-letnimi izkušnjami,

prijazno podporo pred, med posegom in po njem,

in kar je najpomembneje: zaupanja vredno okolje. V zadnjih 27 letih so z laserjem odpravili dioptrijo na več kot 240.000 očeh.

Klinika je tako postala zelo priljubljena destinacija za vse, ki se želijo znebiti korekcijskih očal za vedno. Med njimi so tudi številni zadovoljni slovenski pacienti, ki so svoj vid zaupali njihovim strokovnjakom in danes uživajo brez očal in kontaktnih leč.

Med njimi sta tudi dva znana in zelo priljubljena slovenska tiktokerja, ki sta zelo lepo povzela svojo izkušnjo v Kliniki Svjetlost v Zagrebu:

Aljaž in Domen Lukan (@lukan_twins) sta imela težave z vidom že od otroštva – nošenje očal je bilo zanju že prava muka, zato sta se odločila za spremembo: lasersko odstranitev dioptrije v Kliniki Svjetlost. »Celoten proces operacije in predpriprava traja približno pol ure,« sta povedala in pri tem dodala: »Življenje je zdaj skozi najine oči veliko lepše.«

V Kliniki Svjetlost izvajajo različne metode laserske odprave dioptrije: Smart Sight, Smart Surface in Smart Lasik.

V nekaj minutah do spremembe, ki je niste pričakovali

Klinika Svjetlost je edina očesna klinika v Evropi, ki je uradno priznana kot referenčni center nemškega podjetja SCHWIND eye-tech solutions – vodilnega proizvajalca tehnologije za lasersko odstranjevanje dioptrije. To partnerstvo ni naključno: dr. Ivan Gabrić je z ekipo desetih zdravnikov Klinike Svjetlost aktivno sodeloval pri razvoju revolucionarne naprave ATOS, ki omogoča laserske posege z metodo Smart Sight – prihodnost laserskega odstranjevanja dioptrije, ki že danes velja za zlati standard v refraktivni kirurgiji.

Kaj je Smart Sight in zakaj prepriča tudi najbolj skeptične? Smart Sight je inovativna, minimalno invazivna, izjemno natančna in popolnoma neboleča metoda, pri kateri laser ustvari mehurček (lentikulo). Prednost metode Smart Sight je v tem, da se postopek izvaja »endoskopsko« skozi 2-milimetrski rez v roženici. Takšen pristop omogoča hitro okrevanje in skoraj takojšnjo vrnitev k vsakodnevnim opravilom. Smart Sight je odlična in varna metoda, ki sledi ritmu sodobnega človeka. V kliniki Svjetlost na Hrvaškem ekipa dr. Gabrića trenutno dela z najnižjimi energijami na svetu, posledica je bistveno hitrejše okrevanje vida, kar je največja prednost metode Smart Sight. Pravi »vav« vizualni učinek doživite že naslednji dan. Rezultati so izjemni: najvarnejša metoda z najmanjšim tveganjem za suho oko,

že naslednji dan: dober vid in življenje brez omejitev pri vsakodnevnih dejavnostih,

pacienti poročajo o občutku popolne svobode.

Dr. Ivan Gabrić je postal prepoznaven obraz laserske odprave dioptrije z razvijanjem tretje generacije metode Smart Sight. FOTO: Klinika Svjetlost

Lasersko odstranjevanje dioptrije z metodo Smart Sight v povprečju traja manj kot dve minuti, obisk ordinacije z laserjem pri dr. Ivanu Gabriću pa v povprečju traja deset minut za obe očesi – celoten obisk klinike na dan operacije traja manj kot eno uro. Kar je še najboljše: sam poseg je neboleč, saj oči predhodno omrtvičijo s posebnimi kapljicami, okrevanje je zelo hitro in brez zapletov. Največji napredek v primerjavi s prejšnjimi metodami je v tem, da že naslednji dan po operaciji ni nobenih omejitev glede gibanja, uporabe ekranov ali celo športa.

Postopek je primeren za skoraj vse s stabilnim vidom, brez večjih očesnih bolezni, ki si želijo trajne rešitve.

dr. Ivan Gabrić FOTO: Klinika Svjetlost

Ko se zdravnik postavi v vlogo pacienta

Tudi dr. Ivan Gabrić s Klinike Svjetlost, eden vodilnih strokovnjakov na tem področju, je to izkušnjo doživel sam. Kot kirurg, ki vsakodnevno pomaga pacientom do jasnega vida, je pred časom stopil tudi na drugo stran operacijske mize, kjer so mu uspešno odpravili dioptrijo. Tako je na lastni koži izkusil vse prednosti te inovativne metode za odstranitev dioptrije in tudi pokazal zaupanje v tehnologijo in ekipo, ki jo vodi.

»Odločitev je bila preprosta. Imel sem popolno zaupanje v tehnologijo in v ekipo, s katero vsakodnevno delamo čudeže. Sam sem bil najbolj zahteven pacient – pričakoval sem popolnost. In to sem tudi dobil.«

Čas je za spremembo: odločitev je v vaših rokah

Če ste utrujeni od iskanja očal, če vam leče povzročajo nelagodje, če si želite izostren vid, potem je čas za pravo odločitev.

Postanite tudi vi del zadovoljne druščine pacientov, ki je v Kliniki Svjetlost v Zagrebu našla svojo priložnost za popoln vid. Le nekaj minut vas loči od življenja, kjer bo vse dobilo novo ostrino in v katerem boste znova zaživeli.

