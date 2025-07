Diogo Pinto zabil še četrtič, Olimpija čaka na albanskega prvaka

Nogometaši Olimpije so še v igri za tretjo zaporedno uvrstitev v konferenčno ligo. V Andori so v povratni tekmi 2. kola kvalifikacij proti tamkajšnjemu prvaku Inter d'Escaldes igrali neodločeno 1:1 in se s skupnim izidom 5:3 uvrstili v 3. kolo, kjer se bodo pomerili z zmagovalcem dvoboja Egnatia – Dinamo Minsk. Albanski prvak je bil boljši že v prvi tekmi v Minsku (2:0), povratna pa bo jutri.

Trener Olimpije Jorge Simao je lahko zadovoljen z napredovanjem v 3. kolo kvalifikacij za konferenčno ligo. FOTO: Leon Vidic/Delo

Z manj težavami kot v Stožicah, toda še zdaleč ne s prepričljivo igro, so izpeljali zeleno-beli tekmo, v kateri so bolj ali manj prepustili pobudo gostiteljem. Ivan Durdov je v 9. minuti zamudil veliko priložnost za hitro hladno prho za gostitelje, ki so veliko poskušali, napadali, a pri zadnji podaji, ali strelu, niso bili dovolj natančni.

Slovenski prvaki so tik pred koncem polčasa dosegli gol, strelec pa je bil, kdo drug, kot Diogo Pinto. Ahmet Muhamedbegović je na sredini igrišča ukradel žogo, podal do Durdova, ta pa je lepo podal Portugalcu, ki je s strelom z 12 m v levi vratarjev dosegel že svoj četrti gol Andorcem. In že petega v Evropi v tej sezoni.

Ivan Durdov je bil podajalec pri Portugalčevem golu. FOTO: Leon Vidic/Delo

Domači so obudili upanje o preobratu v 55. minuti, ko je Martin Calderon izvrstno izvedel prosti strel z 20 m rahlo z leve strani. Žoga je zletela pod prečko v desni vratarjev kot. Matevž Dajčar je bil nemočen, a na koncu je bil eden od izstopajočih mož v ljubljanski zasedbi, ki je rutinsko prišla do želenega cilja. Gostitelji so se lahko tolažili le s krepko boljšo statistko – 55:45 v posesti žoge, 19:6 v strelih, 5:2 na vratar in 11:1 v kotih.

Inter Club d'Escaldes: Olimpija 1:1 (0:1) – 3:5

Stadion FAF, sodnik Łukasz Kuzma (Poljska).

Strelca: 0:1 – Pinto (42.), 1:1 – Calderon (55.)

Inter d'Escaldes: A. Munoz, Muguruza, Puentes, Humanes, Torres, De la Torre (od 54. Andreu), Alonso (od 54. Llovet), Calderon, Lopez, P. Munoz (od 46. Camara), Rafinha (od 75. Gomez).

Olimpija: Dajčar, Diga, Jelenković, Muhamedbegović, Blanco, Doffo, Agba (od 85. Thalisson), Ačimović (od 61. Kojić), Diogo Pinto, Brest, Durdov (od 75. Tamm).