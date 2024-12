Papež Frančišek ob božiču opozoril na številne spopade, ki divjajo po svetu

Papež Frančišek je med mašo na božični večer pozval vernike, naj po svetu širijo upanje in sočutje, ter obsodil brezbrižnost ob številnih spopadih. Pred tem je z odpiranjem svetih vrat bazilike svetega Petra pričel sveto leto, ki ga v Katoliški cerkvi praviloma obeležujejo vsakih 25 let. Tokratni t. i. jubilej zaznamuje geslo Romarji upanja.

»Nocoj so se na široko odprla vrata upanja. Ne pozabite - Bog odpušča vse in odpušča vsakomur. Tudi mi moramo zasejati upanje, tako v naših srcih kot po vsem svetu,« je med večerno mašo pred božičem v baziliki svetega Petra dejal papež Frančišek.

Poleg tega je opozoril tudi na številne spopade, ki divjajo po vsem svetu. Vernike je pozval, naj ob tem ne bodo ravnodušni in brezbrižni, naj bodo na poti upanja hkrati drzni in sočutni ter glasno opozarjajo na stvari, ki se ne bi smele dogajati.

Papež Frančišek: Ne pozabite - Bog odpušča vse in odpušča vsakomur. FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters

Papež je pred tem z obredom odpiranja svetih vrat v baziliki slovesno odprl sveto leto Katoliške cerkve. Tokratno sveto leto oz. jubilej zaznamuje geslo Romarji upanja, osrednja tema pa je prav spodbujanje upanja v svetu, ki ga pretresajo konflikti.

Frančišek je pred odpiranjem svetih vrat povedal, da romarji v svetu in pričevalci miru »vstopajo v čas usmiljenja in odpuščanja«. Pred vrati se je na kratko pomudil v tihi molitvi in potrkal nanje, potem pa so jih njegovi pomočniki od znotraj odprli, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Naslednja obveznost papeža Frančiška, ki je pred tednom dni praznoval 88. rojstni dan, bo na sporedu v sredo opoldne, ko bo na božični dan podelil tradicionalni blagoslov mestu in svetu - urbi et orbi.

Pri maši sta bila tudi italijanska premierka Giorgia Meloni in rimski župan Roberto Gualtieri. FOTO: Alberto Pizzoli/Reuters

Frančišek je leto 2025 za sveto leto razglasil maja, trajalo pa bo do 6. januarja 2026, ko se bodo sveta vrata bazilike svetega Petra znova zaprla. V Vatikanu v tokratnem svetem letu pričakujejo več kot 30 milijonov obiskovalcev.

Odprtje svetih vrat, ki so sicer zaprta in zazidana, ključ pa zapečaten, za katoličane simbolizira odrešenje in prehod iz materialnega v duhovni svet. Verniki, ki bodo v jubilejnem letu romali v Rim in stopili skozi mogočna bronasta vrata, po katoliški tradiciji prejmejo odpuščanje za svoje grehe.

Prvo sveto leto v tradiciji Rimskokatoliške cerkve je leta 1300 razglasil papež Bonifacij VIII. Vrhovni poglavar Rimskokatoliške cerkve lahko razglasi tudi izredno sveto leto, kot je leta 2015 storil tudi Frančišek, ko je razglasil sveto leto usmiljenja.