Pet preprostih nasvetov, kako izbrati popolno darilo

December naj bo čas veselja in prijetnega druženja, zato naj postane tudi obdarovanje prijeten običaj – brez nejevolje in hitrih nakupov v zadnjem hipu.

Prav nakup popolnega darila marsikomu v tem času povzroča nepotrebne preglavice. Da bo letos res drugače, smo pripravili pet nepogrešljivih nasvetov, s katerimi boste imeli že pred prihodom prvega dobrega moža vse pripravljeno za letošnje praznovanje. Ne glede na to, ali imate na svojem seznamu prijatelje, bližnje sorodnike ali poslovne partnerje, boste z našimi idejami nedvomno naredili pravi vtis.

1. Začnite prej in se izognite impulzivnim nakupom

Prvo pravilo je pravočasnost. Tako se izognete dvema nepotrebnima sitnostma – impulzivnim nakupom in gneči v trgovini. Zato začnite načrtovanje že danes.

2. Naredite seznam ljudi, ki jih boste obdarovali

Mehurčki so dobrodošla popestritev praznikov. FOTO: Vinakoper

V tem koraku je pomembno, da se vprašate, za koga kupujete darilo, kakšna je ta oseba, kaj jo zanima, veseli, kakšen je njen vsakdan in v čem uživa. Mlajši osebi razigranega duha, ki rada raziskuje svet okoli sebe, izberite več izbranih vin posebnih istrskih sort, za katere so v kleti Vinakoper pravi poznavalci. Tako bo lahko odkrivala razlike med lahkotnimi belimi vini ter bolj bogatimi rdečimi, med igrivimi peninami in desertnimi sladkimi vini. Za izostreno doživetje vsakemu vinu po nasvetu Vinakoper dodajte še izbrani istrski okus, ki bo arome vin le še okrepil.

Po drugi strani pa nekoga, ki velja za velikega sladokusca in poznavalca okusov, obdarite z veliko košaro Altroké Box, v kateri najdete raznolike izbrane istrske dobrote. Za vse, tudi bolj izbirčne, v Vinakoper najdete pravo kombinacijo.

Altroké Box FOTO: Vinakoper

3. Kakšen je vaš proračun?

Določite, koliko denarja ste pripravljeni nameniti za darilo. Pri tem ste lahko brez skrbi, saj v ponudbi Vinakoper najdete darila različnih cenovnih razredov, tako da bodo tudi tista finančno najmanj zahtevna v prelepi embalaži pustila pravi pečat.

4. Poiščite pomoč strokovnjakov

Imate čas za izbiranje in pregledovanje možnosti ali potrebujete hiter nakup? Če pokličete v klet Vinakoper, vam bodo z veseljem pomagali izbrati za vas pravo darilo, poskrbeli bodo za pakiranje in tudi pošiljanje darila na vaš naslov ali naslov prejemnika, če boste tako želeli. Lahko pa seveda izbrano darilo mimogrede že pripravljeno prevzamete v Vinskem butiku na Šmarski cesti 1 v Kopru in v drugih prodajalnah v Ljubljani in Ilirski Bistrici.

5. Bi res želeli izstopati z izjemnim, drugačnim darilom?

Esenca Istre FOTO: Vinakoper

Potem imamo pravo idejo za vas: Esenca Istre. Gre za ekskluziven izdelek, ki ga je chef Tomaž Kavčič razvil v sodelovanju z enologi Vinakoper. Darilo je izjemno, elegantno in hkrati edinstveno – vse to zbrano v dveh vrhunskih izdelkih: v panetonu, ki navdušuje z nepričakovanimi kombinacijami lešnikove kreme, suhih fig, rozin in solnega cveta, ter v žlahtni esenci zapeljive sorte cipro.

V kleti Vinakoper lahko izberete še eno izjemno darilo, gre za SPA program, v katerem so razvili prav posebne kozmetične izdelke; njihova posebnost so grozdne peške, ki blagodejno delujejo na našo kožo. Linijo so razvili tako za ženske kot moške.

SPA paket zanj FOTO: Vinakoper

SPA paket zanjo FOTO: Vinakoper

Dodaten namig: če je darilo za nekoga, ki vam je še posebej pri srcu, lahko naredite še več – podarite doživetje. Poleg darila lahko pripravite še ekskluziven dogodek, zmenek ali srečanje, v katerem bosta/-e lahko uživali skupaj in se razvajali z ekskluzivnimi dobrotami iz kleti Vinakoper. S pravim doživetjem, v katero boste vključili posebno zgodbo, boste pričarali vzdušje, ki se bo še dolgo zarisalo v spominu. In to je tisto, kar obdarovanje naredi resnično neprecenljivo.

Naj bo darilo posebno doživetje z okusi slovenske Istre. FOTO: Depositphotos

