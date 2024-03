Peter Prevc: Hvaležen sem za vsak plakat in vsako vihrajočo zastavo

Po številu gledalcev v Planici se bo težko še kdaj približati, kaj šele preseči, 112.000 ljubiteljem smučarskih skokov oziroma poletov, kolikor so jih prireditelji v petih dneh našteli konec marca 2016. Množice navijačev so se takrat v dolino pod Poncami zgrinjale predvsem zaradi Petra Prevca, ki je v tisti nepozabni sezoni osvojil tako rekoč vse, kar se je na skakalnicah in letalnicah osvojiti dalo. A tudi tokratni finale 45. sezone svetovnega pokala bo na letalnici bratov Gorišek minil v znamenju 31-letnega šampiona iz Dolenje vasi pri Železnikih, ki sicer že nekaj časa živi v Radovljici.

Otroci so najglasneje navijali za Petra Prevca. FOTO: Dejan Javornik/Delo

Najstarejši od bratov Prevc, ki je po večini kriterijev najuspešnejši slovenski skakalec v zgodovini tega športa, bo namreč po nedeljskem sklepnem dejanju sklenil tudi svojo blestečo športno pot, ki jo bo težko ponoviti. »Letošnja Planica bo zagotovo spet čarobna,« je prepričan poslavljajoči se šampion.

Za njegovo tekmovalno slovo potihem pripravljajo več scenarijev: po zadnjem nedeljskem poletu ga bodo v izteku letalnice pozdravili najbližji in člani ekipe, slovesni podelitvi priznanj po tekmi bo sledil 15-minutni šov, zaradi česar obiskovalce pozivajo, da ostanejo do konca, zvečer pa bo v kranjskogorski dvorani Vitranc napočil še čas za gala prireditev, na kateri bo Petra v športni pokoj pospremilo približno 500 domačih in tujih povabljenih gostov, oblečenih v tako imenovane koktajl obleke. To je – mimogrede – predpisan kodeks oblačenja.

Timi Zajc, ki je bil včeraj s četrtim mestom najboljši Slovenec, je po kvalifikacijah razveselil otroke s svojimi karticami s podpisom. FOTO: Dejan Javornik/Delo

Za Planico so v teh dneh sicer še vedno priporočena zimska oblačila, zlasti v jutranjih in popoldansko-večernih urah, ko sonce zaide za bližnje gore. No, nad mrazom se 13.640 osnovno- in srednješolcev s svojimi spremljevalci, od tega že po tradiciji več kot 4000 otrok Triglava, danes ni pritoževalo. Med drugim so se greli z bučnim spodbujanjem »orlov« na uradnem treningu in v kvalifikacijah, v katerih so še najglasneje navijali prav za omenjenega kapetana slovenske reprezentance.

Prodaja vstopnic je nadpovprečna

»Hvaležen sem za vsak plakat, vihrajočo zastavo in prerivanja v prvih vrstah ob stiskanju pesti za nas,« se je Peter Prevc zahvalil mladim navijačem za glasno podporo. V vseh teh letih je že mnoge osrečil s podpisom ali skupno fotografijo. To so spomini, ki jih otroci nosijo s seboj vse življenje. Tudi na takšen način se navdušijo nad tem športom in Planico, to navdušenje pa pozneje pogosto prenašajo na svoje otroke. Med starši, ki pripeljejo potomce na največji vsakoletni slovenski športni praznik, je namreč mnogo takšnih, ki so v otroštvu sami ob letalnici bratov Gorišek občudovali junake na skakalnih smučeh.

Kvalifikacije si je ogledal tudi prvi slovenski svetovni rekorder Jože Šlibar, ki je v ponedeljek praznoval 90. rojstni dan. FOTO: Dejan Javornik/Delo

Veliko gledalcev pričakujejo prireditelji vse do nedelje. »Prodaja vstopnic je nadpovprečna, resda pa ne dosega tiste iz sanjskega leta 2016, ko je bil Peter Prevc na vrhuncu kariere. Takratna evforija je bila res izjemna in vprašanje je, ali se lahko kaj takšnega še kdaj ponovi,« je dejal Tomaž Šušteršič, generalni sekretar prireditvenega odbora Planica. Kot je razkril, je prodaja vstopnic (cena za odrasle na stojišču znaša 35 evrov, za otroke med 7. in 14. letom, za katere je v nedeljo vstop brezplačen, pa sedem evrov) v zadnjem tednu spet poskočila.

»V zadnjih letih smo imeli v vseh dneh od 60.000 do 70.000 gledalcev, verjamem, da bomo letos presegli slednjo številko in se približali 80.000. Opažamo, da vlada zelo veliko zanimanje tudi za nedeljo, ki je zdaj po prodanih vstopnicah primerljiva z našim najmočnejšim dnevom – soboto, kar gre pripisati Petrovemu slovesu,« je pojasnil Šušteršič.

Otroci so glasno spodbujali junake na skakalnih smučeh. FOTO: Dejan Javornik/Delo

Proračun prireditve znaša dobre tri milijone evrov. »Seveda ga je treba napolniti, pri čemer je treba letos finančno pokriti tudi izvedbo ženske tekme in spremljevalnega dogajanja. Hkrati želimo znova poskrbeti, da bo del sredstev od medijskih pravic, to je okrog 200.000 evrov, ostal panogi za skoke in nordijsko kombinacijo,« je sklenil generalni sekretar OK Planica.