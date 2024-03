Od Planice 1934 do Planice 2024: celovit zgodovinski pregled spektakla

V nadaljevanju preberite:

Leta 1919 ustanovljeni Sportni klub Ilirija v Ljubljani, je s svojimi vse bolj številnimi sekcijami za različne športne zvrsti po prvi svetovni vojni – po zaslugi inž. Stanka Bloudka in njegovih sodelavcev – nadaljeval dejavnost leta 1911 ustanovljenega Footbalskega kluba Ilirija. Ko je slovensko smučanje v dvajsetih letih že nekako shodilo in postajalo vse bolj priljubljena zimskošportna zvrst na Slovenskem, so se tudi smučarji v Iliriji osamosvojili v samostojno sekcijo in se začeli ozirati po lastnem oporišču.

Predvsem zaradi odličnih snežnih razmer ter ugodne železniške povezave med Ljubljano in Ratečami so se v Iliriji odločili, da bodo svoj dom (Dom Ilirije, zdaj Dom v Planici) zgradili na območju Slatne tik ob severnem obrobju plazu pod Cipernikom. Gradnjo so financirali z obveznicami članstva. Odprli so ga decembra 1931, nekaj let pozneje so mu dodali še depandanso.

Kakšen podvig so v naslednjih letih pripravili Joso Gorec, inž. Stanko Bloudek, Ivan Rožman in še nekateri drugi? Kdaj je ugledala luč sveta tedaj največja skakalnica na svetu? Za preizkus dotlej največje skakalnice na svetu je ZŠZJ določila državno prvenstvo 4. februarja 1934, čeprav je tedanji trener iz Norveške Bjoern Jahr upravičeno menil, da presega sposobnosti tedanjih jugoslovanskih skakalcev … Državni prvak Franc Palme iz Ljubljane je s 60 m dolgim skokom postavil tudi nov jugoslovanski državni rekord. Obenem so razpisali tudi prvo mednarodno tekmovanje z datumom 25. marec 1934.

