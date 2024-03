Planica: Nika Prevc bo danes dvignila veliki kristalni globus (1. serija)

Smučarski skoki so doma v dolini pod Poncami, kjer se je četrtkovo dogajanje tradicionalno začelo z obiskom več kot 10.000 otrok, ki so pospremili dve seriji za trening in nato kvalifikacije skakalcev na letalnici. Popoldne pa na vrsto pridejo še skakalke, čaka jih zadnje dejanje v sezoni.

Marsikdo si je obetal, da bodo, podobno kot v Vikersundu, ženske tudi v Planici letele na letalnici, a so se prireditelji odločili drugače. Skakale ne bodo niti na Bloudkovi velikanki, temveč na srednji napravi (HS 102 m). To je ujezilo Norvežanke, ki iz protesta niso prišle v Planico, čeprav je Eirin Maria Kvandal trenutno najbolj razpoložena skakalka v karavani.

Dopoldne je v Planici vladalo odlično vzdušje. FOTO: Dejan Javornik

Slovenskega praznika to ne bo pokvarilo, po zadnjem današnjem skoku, ne glede na rezultat, bo Nika Prevc prejela veliki kristalni globus za najboljšo skakalko letošnje zime. To bo drugi slovenski ženski globus, pred Niko ga je že osvojila tudi njena soimenjakinja Nika Križnar.

Prva serija se bo začela ob 17. uri.