Petnajstletni božji vplivnež bo svetnik

Papež Frančišek je uradno potrdil kanonizacijo prvega milenijskega svetnika, petnajstletnega Carla Acutisa, ki je leta 2006 umrl za levkemijo. Italijanski spletni oblikovalec bo postal prvi svetnik Katoliške cerkve iz generacije milenijcev, poroča CBS.

Papež Frančišek in kardinali iz Rima so v ponedeljek na slovesnosti, imenovani redni javni konzistorij, skupaj s 14 drugimi kardinali uradno odobrili njegovo kanonizacijo. Za kanonizacijo Acutisa, ki so ga zaradi njegovega dela pri širjenju katolištva na spletu poimenovali »božji vplivnež«, ni določen natančen datum, najverjetneje pa bo za svetnika razglašen leta 2025.

Carlo Acutis se je rodil leta 1991 premožnim italijanskim staršem v Londonu, vendar se je družina kmalu po njegovem rojstvu preselila v Milano. Njegova mati je za časopis Corriere della Sera povedala, da je že kot trileten otrok hotel obiskovati cerkve v Milanu, svojo žepnino je daroval revežem v mestu ter brezdomcem pomagal s hrano in spalnimi vrečami.

Že v osnovni šoli se je sam naučil računalniškega programiranja ter ustvaril spletno stran, na kateri je katalogiziral cerkveno potrjene čudeže in prikazovanja device Marije skozi zgodovino.

Po navedbah Vatikana je bil »gostoljuben in skrben do najrevnejših, pomagal je brezdomcem, ljudem v stiski in priseljencem«. Svoje prve prihranke naj bi porabil za nakup spalne vreče za brezdomca, ki ga je pogosto srečeval na poti k maši.

Acutis je umrl oktobra 2006 pri 15 letih v Monzi v Italiji zaradi levkemije. Nekateri najrevnejši prebivalci mesta, ki jim je pomagal, so se najstniku poklonili na njegovem pogrebu. Njegovo truplo leži v odprtem grobu v cerkvi Santa Maria Maggiore v Assisiju, oblečeno v modre kavbojke in superge Nike. Tja se še vedno zgrinjajo številni romarji.

Prvi čudež, drugi čudež

»Srečen sem, da bom umrl, ker sem živel svoje življenje, ne da bi ga zapravil za kaj, kar ne bi bilo Bogu všeč,« naj bi pred smrtjo dejal Acutis.

Papež Frančišek ga je za blaženega razglasil oktobra 2020, ko je cerkev potrdila ozdravljenje osemletnega dečka iz Brazilije, ki se je boril z rakom trebušne slinavke. Njegova mati je molila k Acutisovi relikviji.

Da bi bil razglašen za svetnika, je bilo treba odobriti še drugi čudež – ta je bil posthumni. Zgodil se je leta 2022, ko je mati na Acutisovem grobu molila za svojo hčer, ki je šest dni prej v Firencah padla s kolesa in si hudo poškodovala glavo.

Potrebovala je kraniotomijo in je po mnenju zdravnikov imela zelo majhne možnosti za preživetje. Na dan materinega romanja k Acutijevemu grobu je hči začela dihati. Le nekaj dni pozneje je možganska krvavitev popolnoma prenehala.

Poleg Acutisa so v ponedeljek odobrili kanonizacijo še 14 drugih oseb, med njimi enajstih, ki so bile ubite v Siriji leta 1860 med sirsko državljansko vojno, v kateri je bilo ubitih na tisoče kristjanov.