Pohod, ki prehajanje meje spreminja v umetnost

Brezmejni Trg Evrope v Novi Gorici se bo ob desetdnevnem Pohodu za Evropo spremenil v prizorišče raznolikih kulturnih, umetniških, športnih in družabnih prireditev, ki simbolno in dejansko presegajo meje. Odprtje Pohoda za Evropo 1. maja s tradicionalnim Pohodom prijateljstva je letos potekal letos v razširjeni izvedbi, z udeležbo delegacij iz Celovca, Chemnitza in drugih partnerskih mest.

Nova Gorica in Gorica skupaj gradita prihodnost, pohod pa ostaja simbol povezovanja, zdravega načina življenja in skupnosti.

Dve mesti, že tri leta povezani z enim srcem

Pohod za Evropo združuje kulturo in šport v celostno doživetje prehajanja meje med državama. FOTO: Go! 2025

Pohod prijateljstva – 2 mesti, 1 srce že tretje leto simbolično povezuje Novo Gorico in Gorico. Dogodek, ki obuja tradicijo legendarnega pohoda iz 70. in 80. let, ko je na tisoče ljudi enkrat letno prečkalo mejo brez preverjanja, so tudi letos obogatili s športnimi in kulturnimi intervencijami.

Nadčutni poklon somestju: vstopite v virtualni svet Nove Gorice in Gorice

Sledile bodo kulturne intervencije in glasba v živo, na Bevkovem trgu pa bodo odprli večmedijsko umetniško inštalacijo. Gre za umetniški projekt zavoda za sodobno umetnost BridA z naslovom Prehajanja/Crossings, ki obiskovalce vodi v izkušnjo onkraj čutnih zaznav.

Projekt, ki ustvarja novo družbeno resničnost, s pomočjo tehnologije virtualne resničnosti skupaj z mestno arhitekturo gradi popolnoma novo somestje.

Otvoritveni dan Pohoda za Evropo FOTO: Ana Rojc

Za najmlajše bodo zanimive otroške ustvarjalne delavnice Otročje lahko, v kupoli Ingeborg Bachmann bo v torek, 6. maja, potekal plesno-literarni program, v sredo, 7. maja, pa boste v Parku Rafut lahko poslušali virtualno zvočno instalacijo Drevesni orkester/Simfonični gozd z osmimi hornisti pod vodstvom Simona Dvoršaka.

Brezmejni nogomet in v namizni nogomet – calcetto FOTO: Go! 2025

V četrtek, 8. maja, bo tudi Dan brezmejnih festivalov, ki bo združil Festival obrti in podjetništva, Okuse brez meja, Festival vrtnic, Festival ljubiteljske kulture in razglasitev zmagovalca natečaja Podjetniško vino 2025.

Brezmejna ulica je gostila kvalifikacije za mladinsko evropsko prvenstvo v breakdanceu. FOTO: Go! 2025

Bi preizkusili robotski skelet?

10. maja bo na ogled predstava Inferno, ki združuje ples in robotiko. FOTO: Go! 2025

Devetega maja bo dan Evrope in premiera filma Anje Medved Ne pozabi me. Vrhunec dogajanja bo 10. maja s predstavo Inferno v izvedbi MN Dance Company, ki združuje ples in robotiko in ga bodo v okviru uradnega programa GO! 2025 povezali s projektom Brezmejno telo v koprodukciji z Zavodom Kersnikova.

Direktorica zavoda GO! 2025, mag. Mija Lorbek FOTO: Ana Rojc

Obiskovalci bodo lahko sami preizkusili robotsko okostje, prvotno zasnovano za pomoč gibalno oviranim osebam.

»Ta dogodek uresničuje bistvo GO! 2025: tokrat bo brezmejno segel preko slovensko-italijanske meje, zaradi obletnice pobratenja občin Nova Gorica, Gorica in Celovec bo nadgradil koncept brezmejnosti na celotno regijo Alpe-Adria. Trem narodom, ki so že zgodovinsko živeli na našem ozemlju, se bo pridružila tudi druga evropska prestolnica kulture leta 2025 – Chemnitz. Evropsko preseganje meja preteklosti v najbolj prijetnem pomenu besede s futurističnim zaključkom 10. maja nam bo vsem dalo navdih v težkih časih,« je poudarila mag. Mija Lorbek, direktorica zavoda GO! 2025.

Pohod kot manifestacija brezmejne Evrope Pohod za Evropo je več kot le dogodek – je manifestacija ideje o odprti, povezani Evropi in simbol sobivanja v regiji Alpe-Adria. S tem dogodkom, ki je drugi izmed štirih množičnih dogodkov Evropske prestolnice kulture 2025 Nova Gorica – Gorica, GO! 2025 nadaljuje poslanstvo preseganja fizičnih in mentalnih meja, kar odseva tudi v sloganu Gremo! Brezmejno. Prvi vrhunec letošnjih dogodkov v okviru evropske prestolnice kulture je bila otvoritvena slovesnost Od postaje do postaje, ki je potekala s simbolično slovesnostjo na obeh straneh meje. Nova Gorica in Gorica sta z mogočno svetlobno instalacijo, ognjemeti, s koncerti in z umetniškimi predstavami v središčih obeh mest slavili začetek skupnega evropskega leta. Obiskovalci lahko pričakujejo še veliko zanimivih dogodkov, septembra bodo sledili še Okusi brez meja (26.–28. september), decembra pa Razsvetljena zaključna slovesnost (1.–5. december), ki bo razsvetlila mesti in simbolično zaključila izjemno leto kulture. Več informacij na: www.go2025.eu in www.go-borderless.eu

