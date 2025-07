Junakinja z rezervne klopi

Enkrat doseči gol, s katerim tvoja država osvoji evropsko prvenstvo, je nepozabno. To na naslednjem prvenstvu ponoviti, je legendarno. Prvič se je zgodilo v njeni domovini, prejšnjo nedeljo v Švici. In to v najpomembnejši postranski zadevščini na svetu, nogometu. V zgodovino angleškega in globalnega ženskega nogometa se je po finalu EP, v katerem so Angležinje premagale favorizirane Španke, vpisala 27-letna Chloe Kelly.

Angležinje so leta 2022 slavile na domačem terenu, v finalu so premagale nemško reprezentanco, odločilni gol je v podaljšku za zmago 2: 1 zabila Kellyjeva. Na pravkar končanem prvenstvu, ki ga je gostila Švica, je v igro pretežno vstopala s klopi. Angležinje so v četrtfinalu zaostajale proti Švedinjam za dva gola, v polfinalu za gol z Italijankami, pa se obakrat predale. Tudi v finalu s Špankami, s katerimi so izgubile zadnji finale svetovnega prvenstva v Avstraliji in na Novi Zelandiji, so zaostajale, izenačile, zmagovalk nista dala niti podaljška. Na vrsti so bile enajstmetrovke. Teža odločilnega strela, ki bi Angliji zagotovil naslov, je bila na ramenih Chloe. Njene soigralke so komaj zadrževale živčnost. A Kellyjeva se je po sodničinem žvižgu poigrala s svojim čopom, naredila značilen poskok in žoga mimo španske vratarke Cate Coll je končala v mreži. Anglija je tako drugič zapored evropska prvakinja, Chloe Kelly odločilna strelka.

Zato v njeni reprezentanci po poškodbi Lauren James, ki jo je v finalu zamenjala Kellyjeva, niso zganjali panike. Poživila je igro soigralk in imela osrednjo vlogo pri izenačujočem golu Alessie Russo.

A pot do junaštva to leto za Kellyjevo nikakor ni bila gladka. V svojem Manchester Cityju je izgubila naklonjenost trenerja Garetha Taylorja, zaradi neigranja je bilo ogroženo njeno mesto v reprezentanci, razmišljala je menda o koncu kariere. Potem pa je prestopila v Arsenal, z njim osvojila ligo prvakinj, se vrnila v reprezentanco. V polfinalu EP z Italijo je v 119. minuti najprej zapravila strel z bele točke, po odbitku pa Angliji zagotovila nastop v finalu. Dvakrat zapored enajstmetrovke pač ni zgrešila.

Člansko kariero je začela pri Arsenalu, bila posojena Evertonu, potem zaigrala za Manchester City, zdaj spet igra za Arsenal. Bila je članica levinj, to je vzdevek angleških nogometašic, od 17. do 20. leta, leta 2018 debitirala za člansko reprezentanco.