Poletje, ko so izginile vse meduze

Kakšno avgustovsko morje! Toplo 27 stopinj, čisto in prozorno. V njem je še vedno dovolj rib, sicer ne bi imeli 150 požrešnih delfinov v Tržaškem zalivu, ki terjajo vsak dan svoj redni večkilogramski obrok. Za kopalce in ljubitelje morja je morda še pomembnejši podatek, da v našem morju (še) ni meduz, rebrač in leščurjev pa le za vzorec. Če k temu dodamo 14 mladih morskih konjičkov, ki so se rodili v piranskem akvariju in so v slabem mesecu zrasli do štirih centimetrov, je slano doživetje tukaj.

V članku še o tem, da je peščica leščurjev preživela v slovenskem morju, kako hitro so zrasli v akavariju novorojeni morski konjički in kaj se zgodi, če v akvariju obiskovalec vtika roko v bazen, da bi pobožal kirnjo.