Politico: Najvplivnejša osebnost v Evropi leta 2025 bo Giorgia Meloni

Giorgia Meloni bo najvplivnejša evropska osebnost v letu 2025, je bruseljski spletni portal Politico odločil v svojem letnem izboru, ki ga je poimenoval Politico 28: Class of 2025 (Politico 28: Razred 2025). Poleg italijanske premierka so visoko na seznamu tudi predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen, vodja nemških krščanskih demokratov Friedrich Merz in novi generalni sekretar Nata Mark Rutte.

Koga poklicati, če želite govoriti z Evropo, je Politico z vprašanjem ter odgovorom Giorgia Meloni kot na dlani, začel opis osebnosti, ki bo imela po njegovi presoji v prihodnjem letu največji vpliv na stari celini. Vodja skrajno desne stranke Bratje Italije je v manj kot desetletju prešla od tega, da so jo zavračali kot ultranacionalistično čudakinjo, do tega, da je bila izvoljena za predsednico italijanske vlade in se uveljavila kot političarka, ki jo resno jemljejo tako v Bruslju kot zdaj tudi v Washingtonu, ugotavlja medij.

Čeprav se je Giorgia Meloni, ki je politično kariero začela kot aktivistka mladinskega krila neofašističnega Italijanskega socialnega gibanja, pomaknila proti sredini, je bila po pisanju Politica na čelu vala, ki evropsko politiko nosi v skrajno desno. Od izvolitve leta 2022 je uvedla politike na področju migracij in pravic LGBTQ+, ki bi jih Bruselj nekoč obsodil. Namesto tega so se voditelji Evropske unije odzvali od ravnodušnosti do odobravanja, mnogi so italijansko premierko celo sprejeli kot sprejemljivo predstavnico vse bolj radikalnega duha, ki se razvija na obeh straneh Atlantika, piše Politico. Na njegovem izboru se je Giorgia Meloni zelo visoko uvrstila že lani, ko je bila na prvem mestu seznama oseb dejanj.

Oseba dejanj, razdiralec in sanjač leta

Tokrat to mesto zaseda Ursula von der Leyen, ki po oceni Politica danes sodi med najvplivnejše voditelje v EU, česar večina ni pričakovala. Še pred petimi leti je bila šibka ministrica v kabinetu nemške kanclerke Angele Merkel, nato pa se je v prvem mandatu kot predsednica komisije spopadla z velikimi krizami, kot sta pandemija covida-19 in ruska invazija v Ukrajini, in iz njih vsakič prišla močnejša, položaj pa iz birokratskega delovnega mesta spremenila v veliko bolj političnega in močnega.

Politico napoveduje, da bo drugi mandat verjetno preizkus njenih sposobnosti do skrajnih meja.

FOTO: Mariana Greif/Reuters

Razdiralec leta bo po izbiri Politica Merz, najverjetnejši nemški kancler po predčasnih volitvah februarja prihodnje leto. Medij napoveduje, da bo opustil politiko nekdanje kanclerke Merklove na več področjih, od podjetništva prek jedrske energije do migracij in obrambe, ob tem pa bo v Bruslju zagotovo pomemben akter.

Na vrhu seznama sanjačev pa je letos nekdanji nizozemski premier in novi generalni sekretar Nata Mark Rutte. Politico ugotavlja, da se bo moral po ponovni izvolitvi Donalda Trumpa za ameriškega predsednika osredotočiti predvsem na to, da bi Washington obdržal na strani Nata, zato bo moral pritiskati na države, ki v zavezništvu ne izpolnjujejo svoje zaveze glede izdatkov za obrambo. Izziv za Rutteja bo tudi, kako okrepiti odnose med zavezništvom in EU, še napoveduje Politico.