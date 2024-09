»Dragoceni genij« Elon Musk laska »čudoviti« Giorgii Meloni

Tehnološki milijarder in italijanska premierka sta si na bleščeči gala večerji v Washingtonu izmenjala prijazne besede, medtem ko so se uslužbenci Atlantskega sveta zgražali. Lani je bil gost večera ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, tokrat pa sta bila v središču pozornosti kontroverzni Elon Musk in desničarka Giorgia Meloni.

V ponedeljek zvečer je prestižni think-tank Melonijevi podelil nagrado za globalne državljane na prireditvi, ki je osrednji dogodek vsakoletnega srečanja svetovnih voditeljev v okviru generalne skupščine Združenih narodov. Na zahtevo Italijanke je bil povabljen tudi Elon Musk.

Ob opazovanju dogajanja na odru v dvorani Ziegfried Ballroom v središču Manhattna pa ni bila v zraku le ljubezen, piše Politico. Musk, ki razburja mnoge na obeh straneh Atlantika zaradi podpore Donalda Trumpa, je nagrajenko predstavil bleščeče: kot »osebo, ki je znotraj še lepša kot zunaj« ter »pristno, pošteno in premišljeno«. »Tega ne moremo vedno reči za politike,« je namignil na preostale, kar je množica pospremila s smehom.

Italijanska voditeljica pa je njega opisala kot »dragocenega genija«. Sogovornika sta se že večkrat srečala, lani je milijarderja gostila v uradni rezidenci v Rimu, kjer sta govorila o skupnih interesih – upadanju rodnosti na Zahodu in potencialu umetne inteligence. Musk je bil tudi gost na političnem festivalu stranke Bratje Italije.

Vendar je bil to trenutek Giorgie Meloni. Po uvodu je predstavila svojo vizijo zahodnega konservativizma. Razen kratke omembe podpore Ukrajini se je izognila geopolitičnim vprašanjem in na dolgo začela razlagati svojo konservativno filozofijo. Kot iztočnico je uporabila Anthonyja J. Constantinija in se lotila strastnega zagovora »vrednot« Zahoda in »civilizacije, ki se je gradila skozi stoletja«.

Po njenih besedah je glede na »neizogibni zaton Zahoda« patriotizem »najboljši odgovor na deklinizem«. »Obramba naših globokih korenin je pogoj za obiranje zrelih sadov«, je dejala italijanska premierka. V tednu, ko so se svetovni voditelji na zasedanju generalne skupščine zbrali, da bi podprli multilateralizem, je Melonijeva zagovarjala patriotizem. Govorila je v angleščini in pritegnila pozornost več kot 600 udeležencev ekskluzivne večerje. Musk, ki je sedel za mizo poleg svoje matere, modela in dietetičarke Maye Musk, ji je namenil stoječe ovacije.