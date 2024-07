Poslovila se je najstarejša prebivalka ZOO, šimpanzinja Mojca

»Mojca je bila karizmatična in legendarna v našem živalskem vrtu, poznana številnim generacijam obiskovalcev, ki so jo obiskovale kar 48 let. Bila je mama Tomiju, Poldetu, Urški, Cilki, Neži in Titiju ter babica Jokotu, Niki, Leoni in Taju,« so ob slovesu od najstarejše prebivalke ljubljanskega živalskega vrta zapisali oskrbniki v sporočilu za javnost.

Rodila se je v Afriki, k nam pa je prišla leta 1976 iz živalskega vrta Corten Rene v Belgiji. Ker so v otroštvu zanjo skrbeli ljudje, je bila med šimpanzi tista, ki je najbolj iskala pozornost svojih oskrbnikov in obiskovalcev.

»Mojca je bila prava 'gospodinja', znala je pometati, ribati s krtačo in čistiti steklo s papirjem. Res je, da je za njo pogosto ostalo še nekaj nereda, a gibov se je naučila z opazovanjem dela svojih oskrbnikov. Znala si je obrisati nos z robčkom in bila je tudi abstraktna slikarka, kadarkoli je dobila papir in barvice. Vedno se je razveselila prijaznih in spoštljivih obiskovalcev, medtem ko je manj zaželene postavila na svoje mesto – pljunila jih je, vrgla iztrebek ali nanje zavpila.«

Šimpanzinja Mojca se je poslovila zaradi bolezni srca. FOTO: ZOO Ljubljana

Kljub svojim letom je ostala zdrava šimpanzinja. Občasno so jo prizadela sezonska prehladna obolenja, ni pa imela nobenih kroničnih zdravstvenih težav. V ponedeljek, 24. junija, so pri njej opazili nenadno oslabelost, zato so opravili diagnostične preiskave. »Ultrazvok srca je žal razkril odpoved srca. Zaradi poslabšanja splošnega stanja, ki so ga povzročile težave s srcem, je bila šimpanzinja Mojca v četrtek, 27. junija, evtanazirana,« so zapisali.

Šimpanzi v živalskih vrtovih običajno živijo 40 let ali nekaj več, pri čemer samice dosežejo višjo starost kot samci. Toliko let lahko živijo šimpanzi tudi v naravnem okolju.

Najstarejše živali v ZOO Ljubljana

Najstarejše živali v ZOO Ljubljana so poleg Mojce slonica Ganga, stara 49 let, 40-letni samec rožnatega pelikana, zlatolična gibona Liling in Liping ter šimpanz Boris, ki jih imajo 37, navadni vari, star 26 let, kalifornijska morska leva Kalle in Jip, stara 22 oziroma 19 let, prav tako 19-letna samica perzijskega leoparda Širin, leto mlajši ris Luks, 17 let imata risa Kiril in Rožnik, nubijski žirafi Rastko in Cvetko štejeta 18 in 17 let, azijska levinja Čaja pa jih ima 16.

Bila je mama Tomiju, Poldetu, Urški, Cilki, Neži in Titiju ter babica Jokotu, Niki, Leoni in Taju FOTO: ZOO Ljubljana

Vodja veterinarske službe dr. Pavel Kvapil, ki je skupaj z ekipo skrbel za Mojčino zdravje, je povedal: »Bila je nepozabno, očarljivo bitje z močnim karakterjem in karizmo. Veselili smo se vsakega obiska in veterinarskega pregleda, predvsem kadar je bila zdrava. Vedno nas je presenetila s svojo bistrostjo in nagajivostjo ter nam polepšala dan. Pogrešali jo bomo.«

Njeni oskrbniki, ki so zanjo vsakodnevno skrbeli, se je spominjajo takole: »Mojca je bila zelo prijazna in pametna šimpanzinja, pogosto prebrisana, a očarljiva. Rada nas je opazovala pri delu in nas tudi posnemala. Bila je neverjeten vzgled vsem svojim potomcem. Bila je vodja, zaščitnica in vedno pripravljena stopiti v bran svojim najbližjim. Bila je izjemna mama, babica, prijateljica in legenda našega živalskega vrta. Hvala ti, Mojca, za vse lepe trenutke!«

Mojca je pripadala podvrsti zahodni šimpanz, ki je na rdečem seznamu IUCN ​kritično ogrožena podvrsta. V naravnem okolju jih je le še od 18.000 do 65.000. Ljubljanski živalski vrt je član Evropske zveze živalskih vrtov in akvarijev (EAZA). V okviru te zveze deluje svetovalna skupina za človeku podobne opice in vodi se rodovna knjiga za šimpanze. Člani zveze gojijo okoli 250 predstavnikov podvrste zahodni šimpanz, cilj pa je povečati populacijo na 500 osebkov in s tem zagotoviti zdravo populacijo v živalskih vrtovih, če bi nastala potreba po vračanju šimpanzov v naravno okolje.

Šimpanzinja Mojca se je poslovila zaradi bolezni srca. FOTO: ZOO Ljubljana

V petdesetih letih Mojčinega življenja so se na področju gojenja in strokovne oskrbe živali v živalskih vrtovih ter pri naravovarstvu zgodile velike spremembe. Že dolgo ni več dovoljeno odvzemati šimpanzov in drugih divjinskih živali iz narave. »Živalski vrtovi pri naravovarstvu prispevamo z gojenjem genetsko zdravih populacij številnih ogroženih vrst ter sodelujemo v naravovarstvenih projektih, ki potekajo v naravnem okolju. Mojca je bila ambasadorka šimpanzov in je vrsto let sodelovala pri poučevanju naših obiskovalcev,« so še zapisali.