Postanite najboljši barist v regiji

Če se želite pomeriti v umetnosti latte arta in videti, kako to počnejo najboljši, se naučiti novih znanj, spoznati največje strokovnjake na področju priprave kavnih napitkov, je dovolj, da se od 1. julija do 1. septembra na spletni strani www.barcaffe.si/baristacup prijavite na tekmovanje Barcaffè Barista Cup.

Preprost postopek prijave Strokovna žirija je sodelujočim omogočila tri možnosti prijave, ki jih najdete tukaj. Po pregledu prispelih prijav bo žirija iz Hrvaške, Slovenije in Srbije izbrala tri najboljše predstavnike. Šest finalistov bo oktobra v živo pripravilo dva espressa, dva vzorca latte art in dva kreativna napitka – kavna koktajla.

FOTO: Atlantic Group

Zmagovalec bo prejel tudi prestižno izobraževanje L.A.G.S

Finalno tekmovanje bo 1. oktobra v zagrebški Barcaffè Akademiji, izobraževalnem centru za bariste in pripadajoči kavarni za vse ljubitelje vrhunskega espressa. Del žirije bo obarvan tudi slovensko, pridružila se bosta namreč barista Barcaffè Aleš Gorenc, nedavni državni prvak slovenskega Barista Cupa, in Renata Kočevar, državna prvakinja v latte artu. Slovenski sodnik bo tudi Peter Ševič, strokovnjak za specialty kave.

Zmagovalec bo prejel prestižno izobraževanje L.A.G.S in premium kovček za barista, vse udeležence pa čakajo tako dragocene kot simbolične nagrade.

Če ste pripravljeni, da rastete skupaj z najboljšimi, ne izgubljajte časa. Prijavite se ter pokažite svoje znanje in spretnosti v tej edinstveni umetnosti in morda boste najboljši barist v regiji prav vi!

»Na takšnih tekmovanjih ne nadgrajuješ le svojih znanj, temveč rasteš skupaj s skupnostjo«

FOTO: Atlantic Group

Barcaffè je blagovna znamka z več kot 50-letno tradicijo, ki se na svoji poti od sončnih nasadov do skodelice popolne kave espresso za svoje potrošnike posveča izboru le najkakovostnejših surovin. Barcaffè nenehno sledi tržnim trendom in prisluhne novim zahtevam svojih partnerjev in uporabnikov, s poudarkom na stalnem razvoju in izboljšavah proizvodnje in izdelkov, inovativnosti ter skrbi za kakovost. Dodatno potrditev vrhunske kakovosti dokazuje tudi osvojenih 13 zlatih medalj na mednarodnem tekmovanju degustacij kave, zadnjo je lani osvojil Barcaffè espresso India Single Origin.

Barcaffè želi s tovrstnimi tekmovanji pokazati svojo ljubezen, predanost in strast do kave, hkrati pa zgraditi podobo strokovnjaka na področju espressa in ponuditi možnost vsem zainteresiranim baristom, da v tem še naprej napredujejo in nadgrajujejo ta zmeraj bolj priljubljen poklic. Aleš Gorenc, ki bo oktobra za sodniško mizo, pravi, da so takšna tekmovanja odlična priložnost, da se podružijo, med sabo zbližajo, izmenjajo vidike in ideje ter s tem ne samo nadgrajujejo svoja znanja, temveč rastejo skupaj s skupnostjo.

Naročnik oglasne vsebine je Atlantic Group