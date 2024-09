Potomci Gustava Eiffla nasprotujejo olimpijskim krogom

Načrti županje Pariza Anne Hidalgo, da bi obdržali olimpijske kroge na Eifflovem stolpu, so močno razjezili potomce slovitega oblikovalca in inženirja ter nekaterih Parižanov. Županja je izrazila namero, da bi zdajšnje odstranila, ker so pretežki, da bi ostali za stalno, in jih nadomestila z novimi, bolj primernimi.

Unescova dediščina

Ministrica za kulturo Rachida Dati, ki je stalna kritičarka in nasprotnica Hidalgove, je prav tako izrazila pomisleke, med drugim je dejala, da bi morala županja slediti procesom zaščite zgodovinskih stavb. »Eifflov stolp je zaščiten spomenik, delo izjemnega inženirja in oblikovalca,« je zapisala Datijeva. »Zaščita njegovega arheološkega pomena in dela zahteva avtorizacijo in študije vpliva, preden bi se izvedla kakršna koli večja sprememba. Biti mora v skladu z zakonom o zaščiti stavb.«

Odzivi na družbenih omrežjih so bili mešani, številni Parižani močno dvomijo o ustreznosti tovrstne spremembe simbola mesta, ki je tudi pod zaščito Unescove svetovne dediščine. Neredki trdijo, da so olimpijske igre trajale le 17 dni, stolp pa je brezčasen. V soboto je Hidalgova povedala, da je končna odločitev v tem primeru njena in da že ima dovoljenje Mednarodnega olimpijskega komiteja.

Eifflov stolp so odprli leta 1889 za Svetovni sejem v Parizu. Neredkim Parižanom se je 324 metrov visoka stavba iz železnih tramov sprva zdela grda. Prvotna namera je bila, da bi ga po sejmu odstranili, saj je bil namen gradnje pokazati izjemno spretnost in sposobnost francoskega gradbeništva. Namesto tega pa je postal delujoči telekomunikacijski stolp. Od takrat je stolp simbol mesta, ki ga je lani obiskalo neverjetnih 6,3 milijona ljudi.