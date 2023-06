Prapravnukinja najbogatejših potnikov z nesrečnega Titanika

Wendy Rush, žena Stocktona Rusha, izvršnega direktorja podjetja OceanGate, ki je organiziralo nesrečno odpravo k razbitinam Titanika, je članica odbora podjetja že več kot desetletje, zadnje leto in pol je v vlogi direktorice za komuniciranje. S Titanikom pa je povezana še povsem drugače: je prapravnukinja enega od soustanoviteljev newyorške blagovnice Macy's Isidorja Strausa, ki je z ženo Ido konec dočakal ravno na Titaniku.

Isidor in Ida Straus sta se leta 1912 odpravila na obisk k sorodniku v Nemčijo, običajno sta tja in nazaj zmeraj potovala z nemškimi ladjami, a za vrnitev sta izbrala prestižni najnovejši parnik. Na krovu sta bila najbogatejši par, potovala sta v prvem razredu s služkinjo Ellen Bird in služabnikom Johnom Farthingom.

Režiser filmske uspešnice Titanik James Cameron je Isidorja in Ido Straus prikazal kot starejši par, objet na postelji, medtem ko voda vdira v njuno kajuto ... Foto Promocijsko gradivo

Na treh odpravah

Po poročanju časnika New York Times so preživeli s Titanika povedali, da je Isidor, sicer tudi nekdanji ameriški kongresnik, odločno zavrnil sedež na rešilnem čolnu, saj je videl, da na rešitev čaka vrsta žensk in otrok, žena, s katero je bil poročen štiri desetletja, pa je enako odločno zavrnila sedež, češ da moža ne bo zapustila. Ko se je Titanik potapljal, so ju videli na krovu z roko v roki. Režiser filmske uspešnice Titanik James Cameron ju je prikazal kot starejši par, objet na postelji, medtem ko voda vdira v njuno kajuto, dogodek na krovu, o katerem so poročali preživeli, so za film sicer posneli, a so prizor v končni različici filma izpustili. Po podatkih New York Timesa so Isidorjevo truplo našli dva tedna po nesreči, Idinega nikdar.

Wendy Rush z dekliškim priimkom Hollings Weil je hčerka Minnie Straus, ki se je leta 1905 poročila z Richardom Weilom, njun sin Richard Weil ml. je bil kasneje predsednik odbora blagovnice Macy's, njegov sin Richard Weil III je bil Wendyjin oče. Z letalskim in vesoljskim inženirjem in podjetnikom Stocktonom Rushem se je Wendy poročila leta 1986, v njenem profilu na omrežju linkedin je zapisano, da je tako kot mož diplomirala na univerzi Princeton in da se je doslej udeležila treh odprav podjetja OceanGate k ostankom Titanika.