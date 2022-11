Pravljična vasica 2: Naj vnese očarljivo čarobnost v vaše domove

V svoje domove si želimo pripeljati kanček čarovnije, miru in prazničnega blišča. Najboljši sosed pa želi vse te lepe trenutke deliti v vami. Zato smo v Mercatorju spet pripravili Pravljično vasico, da bi tudi ona lahko krasila vaše domove in vanje prinašala čarobno praznično vzdušje.

Tako kot lani bo tudi letos Pravljična vasica povezovala in razveseljevala vso družino. Skupaj jo boste lahko ustvarjali in ob njej uživali dragoceni skupni čas, ki ga v naglici vsakdanjega življenja tako zelo primanjkuje. Letos boste lahko gradili Pravljično vasico 2 in tako z njo še razširili, povečali lansko vasico. V letošnji je zbranih veliko zanimivih podrobnosti: nove hiške, figurice, drevesca in vozila so 24 novih elementov pod skupnim imenom Zimske radosti. Vse pa lahko zberete s svojimi nakupi v Mercatorju.

FOTO: Mercator

V prazničnem času vas bodo v Mercatorju čakale bogato založene police z vsem, kar potrebujete, da bo decembrski čas za vrati vašega doma zares poseben, zaznamovan z dobro hrano in izbrano okrašen. Pravljično vasico 2 pa boste lahko sestavili tako, da boste nakupe opravljali pri najboljšem sosedu in za vsak nakup v vrednosti 15 evrov ali za vsak izdelek z oznako Pravljična vasica boste brezplačno prejeli 1 paketek iz celotne zbirke.

Če boste želeli, da vaša smučarska vasica zasije v še večjem blišču, lahko v Mercatorju za samo 3,49 evra kupite tudi čudovite LED-lučke. In da res ne bi izgubili niti enega elementa, lahko kupite tudi igralno ploščo in škatlo za shranjevanje. Letošnja novost pa je dodatna 3D-plošča Pravljična vasica 2, ki stane samo 4,99 evra in jo lahko namestite kot ozadje svoje smučarske vasice.

In še nekaj za vse tiste, ki bi podvojene figurice želeli menjati in tako hitreje priti do celotne zbirke: obiščite Facebookovo skupino Pravljična vasica 2, kjer boste gotovo našli, kar potrebujete.

Želimo vam čarobne in pravljične praznike, polne topline, smeha in ljubečih objemov.

FOTO: Mercator

Več o Pravljični vasici 2 najdete na povezavi: https://www.mercator.si/projekti/pravljicna-vasica/

