Zgodovinska vročina? Jasno bo šele v sredini avgusta

Napovedi vremenoslovcev, da bo vročinski val vrh dosegel v soboto in da lahko padejo tudi temperaturni rekordi, so se uresničile. Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) so v soboto v Dobličah pri Črnomlju izmerili 39,4 stopinje Celzija, kar naj bi bil julijski rekord za ta kraj, a je prišlo do napake. Kot je včeraj povedal dežurni prognostik Andrej Vuga , so že leta 1950 v Črnomlju izmerili 40,6 stopinje Celzija. »Sklenimo takole: ponekod so bili rekordi, drugje pa smo se jim približali.«

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Predvajajte video in nadaljujte z branjem članka.

Rekordno temperaturo so v soboto ob 15. uri izmerili tudi na letališču Jožeta Pučnika, in sicer 37 stopinj Celzija (prej 36,3), za Bežigradom v Ljubljani so namerili 37,9 stopinje (prejšnji rekord je bil 37,6), v Metliki pa 38,2 stopinje (prej 38,0). Zaradi sobotne noči s padavinami je včeraj nastopila bolj »sveža« nedelja. V Ljubljani je bilo popoldne samo 32 stopinj, a že danes jih bo 35, velika toplotna obremenitev bo predvsem po nižinah.

Najvišja izmerjena temperatura zraka

(mesečni rekordi) maj 34,8 stopinje Celzija, Slap (pri Vipavi), 25. 5. 2009 junij 37,5, Metlika, 22. 6. 2000 julij 40,6, Črnomelj, 5. 7. 1950 avgust 40,8, letališče Cerklje ob Krki, 8. 8. 2013 september 34,6, Dragonja, 7. 9. 1973 Vir: Arso

Novih rekordov sicer ne bo, saj jutri prihajajo osvežitve. Padavine z nevihtami se bodo namreč razširile nad večji del Slovenije, zato bo od torka naprej bolje, vročina se bo proti koncu tedna malo stopnjevala. »Za ta mesec smo opravili z najvišjimi temperaturami, tako je pred nami teden dni znosne vročine, okoli 30 stopinj v notranjosti države in malo nad 30 na Primorskem.« Nova vremenska motnja bo nastopila tudi v soboto, pravi Vuga. Vremenoslovci sicer niso vedeževalci in ne morejo napovedovati vremena mesece vnaprej, začetek avgusta sicer še kaže temperature nad povprečjem, o vročinskem valu pa še ne morejo govoriti.

Hribi počakajo, požar ne, so te dni pozivali planince, da ne bi prihajalo do nezgod, ki bi obremenjevale delo helikopterskih ekip. Zelenica nad Tržičem (na fotografiji), priljubljeni cilj pohodnikov, je bila včeraj opustela kot že dolgo ne. FOTO: Dokumentacija Dela

Ali je to torej sploh zgodovinska vročina? Najbolj vroče je bilo poletje 2003, tako pri nas kot v Evropi, posebej vroč pa je bil prav avgust. Šele v sredini prihodnjega meseca bodo vremenoslovci vedeli, ali poletje 2022 lahko zapišemo med temperaturne rekorderje. Kot je še povedal včerajšnji dežurni prognostik, so tudi vrednosti trdnih delcev v zraku že v soboto padle. Z vrednostjo ozona pa je malo drugače, saj je pogojen s sončnim sevanjem. Pomaga pa burja, ki je včeraj tudi začela pihati. Vuga je napovedal, da se zna zgoditi, da bo jutri po padavinah preklicana tudi požarna nevarnost.

V naslednjih dneh lahko pričakujemo okoli 30 stopinj Celzija v notranjosti države in malo nad 30 na Primorskem. FOTO: Voranc Vogel

40,8 stopinje Celzija

Po podatkih Arsa je bila najvišja temperatura v zgodovini merjenja – 40,8 stopinje Celzija – izmerjena na letališču Cerklje ob Krki 8. avgusta 2013. V začetku avgusta tega leta je Slovenijo zajel izjemen vročinski val, za večji del države je bila razglašena prva (rdeča) ali druga (oranžna) stopnja vremenske ogroženosti. V Sloveniji so se uradne meteorološke meritve, za katere obstajajo zapisi, začele v Ljubljani leta 1850, a so bile meteorološke postaje vse do konca 19. stoletja maloštevilne.

V 60. in 70. letih prejšnjega stoletja je bila mreža klasičnih postaj najbolj obsežna, zato so bili tudi vremenski rekordi zabeleženi prav od leta 1950 dalje, čeprav so bile najnižje temperature verjetno dosežene pred tem. Meteorološke meritve se izvajajo po standardih Svetovne meteorološke organizacije. Merilni prostor mora biti značilen za čim širšo okolico, poraščen z nizko travo, v bližini ne sme biti večjih ovir (stavb, dreves), ki bi motile zračni tok. Temperatura zraka se meri dva metra nad tlemi v zaklonu, ki ščiti tako pred padavinami kot pred neposrednim soncem.