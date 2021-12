Prednovoletne gostije po nasvetih Ane Roš

Je čas, ko se ozremo nazaj na vse naše dosežke, opravljeno delo, dogodke, ki so zaznamovali to iztekajoče se leto. Morda še najpomembneje, december je čas druženja z najbližjimi. Je čas polnih miz in širokih nasmehov. Da bodo druženja ob obloženih mizah resnično zavidanja vredna, nam je z nasveti za vrhunsko prednovoletno pojedino postregla naša najboljša kuharska mojstrica Ana Roš.

Ana Roš je v sodelovanju s Tušem na police slovenskega trgovca postavila že več kot 50 različnih vrhunskih izdelkov iz najkakovostnejših lokalnih sestavin. Asortiment znamke Ana Roš & Tuš je že tako bogat, da je izjemna osnova za vrhunsko decembrsko kulinarično doživetje kar v zavetju lastne kuhinje.

Vrhunske kulinarične mojstrovine po recepturi chefinje Ane Roš. FOTO: TUŠ

In kaj za decembrske pojedine priporoča vrhunska chefinja Ana Roš? Sestavila je priporočila za vse glavne obroke v dnevu. Gre za visokokakovostne in uravnotežene jedi, ki jih boste želeli pripravljati znova in znova ter jih brez slabe vesti tudi boste. Vse jedi so pripravljene iz izdelkov linije Ana Roš & Tuš.

Za zajtrk:

Francoski toast s kruhom z drožmi in borovničevo marmelado s kandiranimi limonami

Zmešajte jajce, mleko in sladkor. V to zmes namočite rezine kruha z drožmi , lahko tudi rezine starega kruha.

, lahko tudi rezine starega kruha. Namočene rezine popecite v ponvi do rjavkaste barve.

Postrezite z borovničevim namazom, namazom dulce de leche, toffee, namazom slovenska jabolka ali slovenske hruške.

Piškoti

Medenjaki ali piškoti spekulas.

ali piškoti spekulas. Za doma pečene piškote poiščite preprost recept za maslene piškote in sestavinam dodajte eno od granol Ana Roš & Tuš.

Potica kraljica Ana Roš & Tuš. FOTO: TUŠ

Za kosilo:

Meso ali zelenjava z granolo

Zmešajte granolo z beljakom v homogeno zmes. Z zmesjo premažite meso ali zelenjavo. Pecite v pečici po običajnih smernicah peke mesa in zelenjave pri nižji temperaturi.

Testenine s kandiranim paradižnikom

Spoznajte slastne mojstrovine slovenske kulinarike, ki jih odlikujejo vrhunske lokalne sestavine in edinstvena tekstura. Premamile vas bodo z bogatimi aromami lovorovega lista, brinovih jagod in koromača.

Kobariški štruklji Ana Roš & Tuš s sladoledom med in žajbelj. FOTO: TUŠ

Za večerjo:

Hrenovke s kandiranimi paradižniki

Otroci jih obožujejo, ampak tudi odrasli se jim ne moremo upreti. Blago dimljene hrenovke s slovenskim maslom, skuto in korenjem bodo v nekaj minutah pričarale vrhunski obrok za vsakega člana družine.

Mariniran svinjski vrat s solato z granolo

Predstavljamo slastno slovensko svinjino, začinjeno s tremi temnimi omakami, česnom, ingverjem, koriandrovimi semeni in melaso. Postrezite jo kot pečenko, v sendviču, cezarjevi solati ali pa hladno, z gorčico ali hrenom. Odlično se prileže tudi Aninim širokim rezancem.

Decembrska gostija, kot jo pripravi Ana Roš. FOTO: TUŠ

Kombiniranje vrhunskih izdelkov Ana Roš & Tuš je brezmejno.

Od sočnega in bogato začinjenega mariniranega vratu iz kakovostne slovenske svinjine s prilogo iz korenčkovih njokov v slastni omaki iz staranega sira in smetane do čudovitih, ročno izdelanih kobariških štrukljev s kepico edinstvenega sladoleda z medom in žajbljem. Ali pa ročno izdelani ravioli s skuto, pripravljeni po italijanskem postopku in preliti z oljčnim oljem ter posuti s svežimi kaprami, in sočna potica kraljica z bogatim nadevom iz sadja in oreščkov, z aromo klinčkov in svežino limone. To so le nekatere jedi z Aninega prazničnega menija.

Vrhunska kulinarika na domačem krožniku. FOTO: TUŠ

