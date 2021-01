Predsednikova hči predsednikovi hčeri

Hči novoizvoljenega ameriškega predsednika Joeja Bidna Ashley Biden je imela svoj prvi televizijski intervju. In sicer jo je pred kamerami spraševala druga članica tako imenovanega majhnega kluba predsedniških otrok, Jenna Bush Hager. Hči predsednika Georgea Busha mlajšega je sicer voditeljica pri televizijski mreži iz NBC.



Ashley Biden je v intervjuju, ki je bil predvajan v torek, povedala, da njena mati, nova prva dama ZDA Jill Biden ni bila v kontaktu z Melanio Trump glede tradicionalnega protokola. Škoda, je dejala Ashley Biden, a v družini so se s tem sprijaznili.

Ashley Biden, ki deluje kot socialna delavka, je še povedala, da ne bo sodelovala v očetovi administraciji, bo pa svoje ime zastavila za zavzemanje za socialno pravičnost, duševno zdravje in razvoj skupnosti. Pravi voditelj ZDA

»Verjamem v prijaznost. Verjamem v človečnost vseh nas,« je povedala edina hči para Biden. Novoizvoljeni predsednik je imel dva sinova Beauja in Hunterja ter hčerko Naomi s prvo ženo Neili. Pred skoraj petdesetimi leti sta obe, žena in hči, umrli v prometni nesreči. Ashley je v intervjuju govorila tudi o tesni vezi, ki jo je imela s polbratom Beaujem, ki je leta 2015 umrl zaradi možganskega tumorja, in dejala, da bo njen oče danes prisegel kot 46. ameriški predsednik, Beau pa je imel 46 let, ko je umrl.



V intervjuju se je spomnila ganljivega trenutka z očetom, ki se je zgodil v majhni cerkvici, v katero so vstopili v trenutku, ko so igrali pesem Na orlovih krilih, o kateri je dejala, da njenega očeta spominja na Beauja. »Spogledala sva se, se objela in začela jokati.«



Družina je za njenega očeta najpomembnejša, je poudarila. Še danes velja pravilo, da ne glede na to, kje je oče, ne glede na sestanek, ki ga ima, ko kliče eden od otrok, ga pokličejo ven.



Govorila je tudi o tem, kako je družinska tragedija njenega očeta oblikovala v empatičnega človeka, ki povezuje ljudi in zna reševati probleme, ker vidi obe strani. In tudi o tem, kako njena mati, »močna in izredno zvesta ženska«, ohranja očeta prizemljenega, »z mamo sta najboljša prijatelja«.



Ashley Biden je napad na Kapitol razžalostil, končno je to mesto, kjer je odraščala. Skrbi jo za varnost družine, a se veseli, da bodo ZDA z njenim očetom zdaj dobile pravega vodjo. »Ta človek je briljanten.«

