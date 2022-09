Prekmursko nebo so napolnili baloni

Kljub dopoldanskemu dežju in popoldanski nizki oblačnosti so številni obiskovalci in radovedneži v soboto proti večeru pri Expanu ob Soboškem jezeru, na dan odprtja štiriindvajsetega svetovnega prvenstva v letenju s toplozračnimi baloni, lahko zelo od blizu videli, kakšni mojstri letenja so se zbrali v Prekmurju. Kakšnih trideset se jih je namreč za ogrevanje pomerilo v nekakšnem zabavnem tekmovanju v »lovljenju ključa« oziroma »key grabu«, ko so v zelo natančnem nizkem letu z balonom nad gladino Soboškega jezera poskušali z roko pobrati obroč, ki je visel na plavajoči boji.

Kar nekaj jih je bilo zelo blizu, pri tem pa so morali leteli tik nad glavami obiskovalcev, da so se lahko pravočasno spustili tik nad gladino jezera. Otroci so bili navdušeni, tekmovalci pa malo manj, saj nobenemu ni uspelo sneti obroča, in tako je glavna nagrada, motorni čoln Roto, ostala nepodeljena.

V igri key grab so tekmovalci poskušali pobrati obroč z boje nad gladino Soboškega jezera. FOTO: Jože Pojbič

Vendar se tekmovalci, ki sicer prihajajo predvsem iz Evrope, a so ekipe pripotovale tudi iz ZDA, Kanade, Brazilije, Avstralije, Južne Koreje, Južne Afrike in Japonske, niso veliko ubadali z neuspehom pri tej igri, saj jih je že v nedeljo zgodaj zjutraj čakala prva prava tekmovalna naloga. To je bil dolet na letališče v Rakičanu, ko so si morali na podlagi podatkov o smereh in jakosti vetra na različnih višinah izračunati, od kod na določeni oddaljenosti od letališča bodo morali vzleteti, da bodo lahko z baloni čim bolj natančno preleteli označene cilje na letališki stezi. In tu se je znova pokazalo, da se je ta teden v Prekmurju zbrala svetovna elita toplozračnega balonarstva, saj je veliko označevalnih uteži, »markerjev«, padlo prav v središče s križem označenega cilja.

Gneča balonov v zraku nad športnim letališčem v Rakičanu FOTO: Jože Pojbič

Vse do četrtka

Ko so preleteli cilj na letališču, pa so tekmovalci v iskanju najprimernejšega pristajališča postali pravi promotorji balonarstva v tej pokrajini: nekateri so pristali le nekaj kilometrov od letališča, drugi so leteli v smeri vetra do bolj oddaljenih vasi, nekateri so prišli celo do meje z Madžarsko pri Dolgi vasi in povsod, kjer so pristali, so se zbirali radovedneži, na bližnjih cestah pa se je ustavilo vsaj nekaj avtomobilov, da so njihovi potniki s telefoni lahko posneli v teh krajih redko videne naprave.

Privlačnost balonov se je pokazala tudi v nedeljo popoldne, ko je zaradi vseh, ki so se z avtomobili napotili na letališče, da bi videli množični vzlet tekmovalcev za drugo tekmovalno nalogo, pred tem pa še program letalskega mitinga, nastal pravi prometni infarkt.

Zunaj tekmovalnega programa vsak dan vzletajo tudi baloni »fiesta«, nekateri prav posebnih oblik. FOTO: Jože Pojbič

Tekmovalci in organizatorji so takšnega zanimanja za balone in balonarstvo veseli, kljub nekaj logističnim težavam zaradi gneče pa se ne dajo motiti. Vse do četrtka morajo namreč ostati osredotočeni predvsem na tekmovanje in njegovo dobro izvedbo, da z dveletno zamudo zaradi pandemije covida-19 vendarle spet dobijo nove svetovne prvake. Za novi naslov se v Murski Soboti potegujeta tudi še vedno aktualna prvaka iz leta 2018, Poljakinja Daria Dudkiewicz Gołavska v ženski in Anglež Dominic Bareford v moški konkurenci, naše barve pa zastopajo Vito Rome, Dejan Buzeti in Jernej Bojanovič.