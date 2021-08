Premierkina ekipa petih milijonov Novozelandcev

Iskanje vseh koščkov sestavljanke

Wellington včeraj ... FOTO: Marty Melville/Afp

Obvladovanje epidemioloških razmer na Novi Zelandiji se zdi kot sanje vsakega vestnega epidemiologa. En sam primer okužbe so zasledili na začetku tega tedna, in že je premierkaza tri dni ustavila javno življenje v tej otoški državi. »Drugod smo videli, kaj se lahko zgodi, če preveč zavlačujemo z ukrepi. Imamo samo eno priložnost,« je nagovorila državljane, svojo petmilijonsko ekipo, kakor ji pravi. »Strogo in hitro ukrepanje je pri nas že delovalo,« je spomnila na prejšnje ukrepe, ko so prav tako zavzeto sledili vsaki okužbi in lokacijam okuženih v dneh pred testiranjem.Tudi tokrat ni bilo drugače; v torek, ko oznanili, da so šest mesecev po zadnjem lokalnem prenosu okužbe v Aucklandu odkrili 58-letnika, ki se je domnevno okužil štiri dni prej, se je začelo zavzeto iskanje stikov. Kot so ugotovili, je bil v času kužnosti na 23 lokacijah, ni pa prišel iz tujine. Strah premierke pred različico delta, ki velja za bolj nalezljivo od prejšnjih, je bil upravičen. Pri okuženem moškem so jo potrdili, prav tako genetsko povezavo z Avstralijo, kjer so včeraj dosegli nov covidni rekord (750 okužb), čeprav omenjeni tja ni potoval.Kot najverjetnejši vir so označili osebo, ki je prišla iz Sydneyja 7. avgusta. Okužbo pri tej so namreč potrdili po dveh dneh v karanteni, pozneje pa so jo odpeljali v bolnišnico. Do včeraj so na Novi Zelandiji potrdili 21 okužb, na spletni strani njihovega ministrstva za zdravje, kjer spremljajo primere covida-19, so natančno popisani primeri, viri okužb, koliko jih še preiskujejo, in, kar se zdi še najbolj neverjetno, število primerov, pri katerih je vir okužbe neznan, je 0. »Mislim, da smo odkrili košček sestavljanke, ki smo jo iskali,« je včeraj dejala premierka. Predvidoma jutri bodo sprejeli odločitev, ali bodo zaprtje, ki se bo izteklo v soboto, podaljšali.Jacinda Ardern si je zaradi hitrega ukrepanja prislužila številne pohvale; navsezadnje so v državi do zdaj potrdili samo 2580 okužb, za covidom-19 je umrlo 26 ljudi. Hkrati imajo zdaj le 23-odstotno precepljenost. Od daleč se zdijo njeni ukrepi smešni, zlasti iz »matice« Velike Britanije, ki se nenehno bori z novimi valovi okužb. Nekdanji politik in gonilna sila brexita Nigel Farage je, kot je povzel Guardian, rekel, da je premierko zapustila zdrava pamet, na programu GB News so fantazijo Jacinde Ardern o nič primerih covida-19 označili za neskončno moro.Toda doma ima njen pristop hitre eliminacije virusa veliko podporo, so zapisali v Guardianu. Po anketi portala Spinoff, opravljeni pred nekaj meseci, je kar 80 odstotkov sodelujočih odziv vlade na epidemijo ocenilo kot dober, skoraj 60 odstotkov pa kot odličen. Kot pojasnjuje glavna govornica za covid v tej državi, je glavni razlog za to prav dejstvo, da so videli, kakšne so bile zaradi prepoznega ukrepanja v drugih državah. To seveda ne pomeni, da se ljudje ne odzivajo na premierkine histerične reakcije. Tudi ta teden je bil na spletnih omrežjih spet najbolj priljubljen ključnik #NZhellhole.