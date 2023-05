Prenehajte z absurdnimi dejanji!

Okoljski aktivisti, ki z raznoraznimi dejanji državljanske nepokorščine opozarjajo na podnebno krizo ter pri tem izdatno polivajo umetniška dela in spomenike z barvami, so bili ta konec tedna na delu v italijanski prestolnici. V sloviti vodnjak Trevi so pripadniki ekološkega gibanja Zadnja generacija (Ultima Generazione) zlili črno tekočino iz razredčenega rastlinskega oglja. Zdaj se je jezno oglasil rimski župan Roberto Gualtieri.

»Dovolj je teh absurdnih napadov na našo umetniško dediščino,« je dejal Gualtieri in povedal, da bo sanacija vodnjaka draga in zapletena, samo upa lahko, da škoda ne bo trajna. »Aktiviste vabim, da najdejo drug teren za svoje proteste, kjer ne bodo ogrožali kulturnozgodovinskih spomenikov, je po poročanju italijanske agencije Ansa še dodal.

Od obvoznice do juhe

V Rimu so podnebni aktivisti, ki pripadajo UG, v zadnjih tednih zlili črno tekočino v fontano štirih rek na trgu Piazza Navona in poškropili sprednji del senata z rdečo barvo ter napol goli ustavljali promet na osrednji ulici Via del Tritone. Ko so na vrvi viseli z mostu, so ustavljali tudi promet na mestni obvoznici Tangenziale.

Župan Rima Roberto Gualtieri je sicer zgodovinar in tudi po profesiji jezen na ekovandale. Foto Remo Casilli Reuters

A tudi drugod po Italiji niso mirovali: z barvo so poškropili milansko operno hišo Scala in kip Vittoria Emanuela II. v Milanu, se prilepili na Botticellijevo sliko Pomlad v galeriji Uffizi in neko skulpturo v Vatikanu, blokirali predor Mont Blanc in z moko posipali BMW, ki ga je poslikal Andy Warhol in je bil na ogled v Milanu. No, v Rimu pa so pred meseci z juho polili van Goghovega Sejalca.

V luči tovrstnih dejanj je vlada odobrila globe za umetniške »ekovandale« v višini do 60.000 evrov.