... in že prihaja Kamala Harris

Revija Time se je v nedeljo odzvala na odločitev ameriškega predsednika Joeja Bidna, da izstopi iz predsedniške tekme, s svojo najnovejšo naslovnico, ki prikazuje podpredsednico Kamalo Harris, kako stopi v kader, medtem ko Biden izstopa. Naslovnica je nadaljevanje tiste izpred treh tednov, ki je pokazala, da je Biden začel odhajati iz kadra, zraven pa je preprosto pisalo: Panika.

Revija je takrat sledila katastrofalnemu televizijskemu soočenju 27. junija, v katerem je Biden ob Donaldu Trumpu izpadel zmedeno, neartikulirano in precej konfuzno. Kot so zapisali v ikonični reviji, je predsednik izpadel bolj kot 81-letni dedek, ki je »jecljal s tihim glasom in med nerazumljivimi argumenti pogosto gledal v prazno, odprtih ust«.

Pred tremi tedni se je Time takole odzval na katastrofalno televizijsko soočenje med Bidnom in Trumpom. FOTO: promocijsko gradivo

Biden je v nedeljo napovedal, da se bo umaknil in podprl podpredsednico. Revija Time je sicer leta 2020 novoizvoljenega predsednika Joeja Bidna in novoizvoljeno podpredsednico Kamalo Harris razglasila za osebnost leta, Timov prestižni naziv, ki ga podeljujejo že od leta 1927.