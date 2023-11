Produkcijska hiša odgovorna, oskarjevec ne

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

41-letna Graham Chase Robinson je De Nira obtožil zlorabe na delovnem mestu v času, ko je delala zanj, in sicer od leta 2008 do njenega odhoda leta 2019. Pri tem je trdila, da jo je izpostavil spolno neprimernemu vedenju, da je pogosto dajal vulgarne, neprimerne komentarje ter ji dodelil naloge stereotipno ženske. Robinsonova je zahtevala sicer 12 milijonov dolarjev odškodnine za čustveno stisko in okrnjen ugled, saj je trdila, da je ostala brez službe in da si ni mogla opomoči od travme. Do danes ni delala, čeprav se je prijavila na 638 delovnih mest, nima socialnega življenja, trpi za depresijo in je anksiozna.

Služba za tristo tisoč dolarjev

Po večurnem posvetovanju je včeraj porota ugotovila, da je igralčevo produkcijsko podjetje Canal Productions odgovorno za spolno diskriminacijo in maltretiranje ter Robinsonovi obeh točkah dodelila 1,3 milijona dolarjev odškodnine. Sojenje je precej razburilo igralca, a na včerajšnjo razsodbo ga ni bilo na sodišče.

Med sojenjem je Robinsonova pričala, da sta se De Niro in njegovo dekle Tiffany Chen združila proti njej in ji službo spremenila v nočno moro. Igralec pa je porotnikom povedal, da je povišal njeno plačo z manj kot 100.000 dolarjev na 300.000 dolarjev (280 tisoč evrov) na leto in jo na njeno zahtevo povišal iz osebne asistentke v podpredsednico produkcije, njene odgovornosti pa so bolj ali manj ostale večinoma ostale iste. Ko je dala odpoved leta 2019, je izdala njegovo zaupanje.

De Niro je na tribuni za priče priznal številne Robinsonove trditve, vključno s tem, da ji je povedal, da je bil njegov osebni trener plačan več kot ona zato, ker mora on preživljati tudi svojo družino.

Priznal je tudi, da jo je vsaj dvakrat prosil, naj ga popraska po hrbtu, pri tem pa večkrat poudaril, da ni bil žaljiv, prav tako je zanikal, da bi kdaj kričal nanjo. De Nirovi odvetniki so Robinsonovo tožili zaradi zlorabe zaupanja in finančne odgovornosti, še preden je sama vložila tožbo. Od nje so zahtevali šest milijonov dolarjev odškodnine in vračilo denarja za ukradene »letalske milje«, a njihove zahteve je sodišče zavrnilo.