Pevec Iron Maiden je zdaj fant iz Dubrave

Paul Di'Anno, prvi pevec legendarnega angleškega heavymetalskega banda Iron Maiden, zadnjih pet mesecev živi v Zagrebu in tam je včeraj tudi praznoval svoj 64. rojstni dan. Po številnih zdravstvenih težavah s pomočjo hrvaških zdravnikov počasi okreva. »Mnogi so mislili, da bom že mrtev. Nisem še stoodstoten, sem pa veliko bolje,« je povedal za hrvaški dnevnik Jutarnji list. Živi v domu za ostarele v zagrebški Dubravi in se pošali, da je najmlajši prebivalec tam. Vsak dan hodi na fizioterapijo ter se pripravlja na prihajajočo operacijo kolena.

Odkar je leta 2015 v Argentini zbolel za sepso, se njegove zdravstvene težave kar vrstijo. Osem mesecev je preživel v bolnišnici v Angliji. Tam je dvakrat dobil okužbo z bakterijo MRSA, po številnih poškodbah so mu začela odpovedovati kolena, britanski zdravniki pa so mu po več neuspešnih operacijah rekli, da zanj ni rešitve. Po njegovih besedah ​​so šele zdravniki v Zagrebu našli dokaze, da je v angleški bolnišnici pomotoma v njegovem telesu ostal kirurški instrument. V nogi so namreč našli kirurško sponko, ki je tam ostala od operacije štiri leta pred tem.

Surov punk

S pomočjo prijateljev je iskal različne klinike po svetu. V Hrvaško se je sicer zaljubil že prej, saj je bil pogosto gost in nastopajoči na hrvaški obali. S Stevom Harrisom, ustanoviteljem Iron Maidna, sta skupaj hodila v srednjo šolo. Di'Anno je posnel prva dva albuma z Iron Maidnom, istoimenski album iz leta 1980 in Killer iz leta 1981, potem ga je zamenjal Bruce Dickinson. Všeč mu je bil dinamičen način glasbenega življenja. Poleg Iron Maidna je bil tudi član skupin Killers, Battlezone in Praying Mantis.

Enaindvajsetega maja bo nastopil v enem od najpopularnejših zagrebških klubov Bikers Beer Factory. »To bo koncert zahvale Hrvaški, zdravnikom in vsem oboževalcem, ki so mi pomagali preživeti to težko obdobje.« Dan zatem bodo Iron Maiden nastopili v zagrebški Areni. Dvomi sicer, da bo lahko šel na koncert svoje nekdanje skupine, s katero se ni razšel zaradi velikih prepirov, ampak ker mu sprememba zvoka ni bila všeč. Najraje je imel surovo, punk glasbo, njihove nove pesmi pa so bile preveč uglajene, je še povedal za Jutarnji list. Odraščal je v Vzhodnem Londonu, zdaj živi na vzhodu Zagreba. Hrvaški prijatelji mu rečejo fant iz Dubrave.