Reki bi podelili status pravnega subjekta

Reka Sena, ki teče skozi Pariz, je predmet pesmi, skladb, umetniških slik, v zadnjih letih, zlasti v času lanskih poletnih olimpijskih iger, je bila tudi predmet ugibanj, ukrepov, razprav in spletnih šal. Mestne oblasti so si dalj časa prizadevale, da bi jo naredile prebivalcem prijaznejšo s tem, da bi jo očistile in jim jo približale kot kopališče; udeležencem olimpijskih iger pa kot tekmovališče. Da je z njo vse v redu, so veljaki hoteli dokazati tako, da so se sami okopali v njej – županjo Anne Hidalgo, glavno promotorko projekta, je pri tem prehitela ministrica za šport Amélie Oudéa-Castéra –, med ljudmi pa so ti podvigi povzročili več zgražanja in posmeha kot navdušenja.

Pariška županja je pred lanskimi olimpijskimi igrami držala obljubo in se okopala v Seni. Foto Abdul Saboor/Reuters

Zdaj si želi Pariz glavni »zvezdi« olimpijskih iger podeliti poseben status, ki je del širših prizadevanj, da bi naravnim danostim, kot so reke, morja, gore in gozdovi, s podelitvijo pravnega statusa in osnovnih pravic omogočili učinkovitejšo zaščito. V sredo je tako mestni svet z resolucijo pozval francoski parlament, naj reki podeli pravno subjektiviteto. S tem si želijo doseči, da bi lahko reko branili v morebitnih pravnih postopkih in učinkoviteje zaščitili njen občutljiv ekosistem. Ta status pravnemu subjektu omogoča, da v okviru pravnega reda postane nosilec pravic in obveznosti.

Svojo pobudo so pariške mestne oblasti utemeljile ob sklepih konvencije prebivalcev mesta o prihodnosti Sene med marcem in majem. Na njej je sodelovalo petdeset naključno izbranih Parižanov, ki so sklenili, da je reko treba obravnavati kot ekosistem, ki ni v nikogaršnji lasti, ima pravico do obstoja, pretoka in samoobnove in v katerem mora ohranjanje življenja imeti absolutno prednost pred vsem drugim.

S kopanja v Seni se je županja vrnila nasmejana in pohvalila razmere v njej. Foto Gonzalo Fuentes/Reuters

»Sena se mora biti sposobna braniti kot pravni subjekt in ne kot objekt, saj bo vedno ogrožena,« je poudarila Anne Hidalgo, ki je maja napovedala, da bodo mestne oblasti držale besedo, ki so jo dale med olimpijskimi igrami, ter na treh delih reke prebivalcem omogočile kopanje. Kljub obsežnemu in dragemu čiščenju je reka še vedno ogrožena zaradi onesnaževanja, naraščanja temperature vode in uporabe pesticidov v kmetijstvu.

Kot prva država na svetu je leta 2017 Nova Zelandija z zakonom kot živo bitje priznala reko Whanganui. V podobnem primeru je, da bi lahko bolje zaščitila njen ogrožen ekosistem, leta 2022 Španija podelila pravni status laguni Mar Menor, eni od največjih slanih lagun v Evropi.