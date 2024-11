Anne Hidalgo se ne bo potegovala za tretji županski mandat v Parizu

Pariška županja Anne Hidalgo je naznanila, da se ne bo potegovala za tretji mandat. Kot je dejala v danes objavljenem intervjuju za francoski Le Monde, želi kot svojega naslednika podpreti senatorja socialistov Rémija Férauda. Županja je na čelu francoske prestolnice od leta 2014, kot enega svojih ciljev pa si je zadala narediti mesto bolj zeleno.

»Ne bom se potegovala za tretji mandat. Ta odločitev je bila sprejeta že dolgo tega. Vedno sem verjela, da sta dva mandata dovolj za izvedbo bistvenih sprememb,« je dejala 65-letnica, katere drugi mandat so zaznamovale uspešne olimpijske in paraolimpijske igre v francoski prestolnici to poletje.

FOTO: Thomas Samson/AFP

Odločitev, da ne bo kandidirala za tretji mandat, je sporočila manj kot leto in pol pred občinskimi volitvami marca 2026 ter s tem končala večmesečna ugibanja o svoji kandidaturi.

Kot je pojasnila, je želela odločitev objaviti dovolj zgodaj iz spoštovanja do Parižanov in pripraviti miren prenos oblasti, pri čemer je izrazila podporo senatorju iz vrst socialistov in enemu svojih privržencev Rémiju Féraudu, za katerega si želi, da bi jo nasledil.

Po njenem prepričanju bo on lahko nadaljeval »našo zgodbo in na novo ustvaril prihodnost Pariza«.

Odkar je leta 2014 postala županja Pariza, je Anne Hidalgo, ki se je nekoč potegovala tudi za predsedniški stolček, vodila težko bitko za to, da bi prestolnico naredila bolj zeleno, pri čemer je zaradi svojih prizadevanj postala kontroverzna osebnost francoske politike, poroča bruseljski spletni portal Politico.

Zagotovila je, da bo županja do zadnjega dne, z enako energijo kot ob prihodu v mestno hišo, kjer je marca 2014 nasledila socialista Bertranda Délanoéja in s tem postala prva županja Pariza.