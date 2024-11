S maorskim bojnim plesom proti spornemu zakonu

V nadaljevanju preberite tudi:

Današnji prizor v novozelandskem glavnem mestu Wellington je bil naravnost filmski. Bila je haka, maorski bojni ples, bil je tradicionalni pohod »hīkoi«, ljudje bili oblečeni v tradicionalna oblačila in barve maorske zastave, nekateri so nosili maorsko orožje, drugi pa majice z napisom Toitu te Tiriti (Spoštuj pogodbo). Pred parlamentom so namreč desettisoči protestirali proti predlogu zakona, o katerem kritiki pravijo, da zmanjšuje pravice Maorov.