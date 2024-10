S pornografijo se pogosto blažijo čustvene rane

V zadnjih desetletjih je pornografija postala neizogiben del sodobne družbe, saj jo digitalizacija in dostopnost interneta omogočata skoraj vsakomur. Kar je bilo nekoč omejeno na tiskane medije in videokasete, je danes le nekaj klikov stran na skoraj vsaki napravi, ki jo uporabljamo. Z njo lahko v stik, nepričakovano in nehote, denimo na letalu ob sopotniku, pridejo tudi najmlajši.

Po nekaterih podatkih pornografijo vsaj enkrat na mesec obišče skoraj polovica internetnih uporabnikov. Medtem ko so bili v preteklosti najbolj priljubljeni osnovni žanri, danes obstajajo specializirane vsebine, ki ustrezajo skoraj vsakršnemu okusu ali fantaziji. Vendar pa ta eksponentna rast ni brez posledic, zlasti ko gre za vpliv na vedenje in pričakovanja uporabnikov.

Eden izmed največjih izzivov, ki ga prinaša dostopnost pornografije, je njen vpliv na mladostnike. Magistrica Nataša Lotrič v Delovem podkastu Na robu opozarja, da so mladi danes preplavljeni s pornografsko vsebino, ki jim daje popačene predstave o spolnosti.

Pornografija pogosto prikazuje izkrivljene in nerealistične slike spolnih odnosov, ki lahko mlade naučijo, da je spolnost samo telesna izkušnja brez čustvene povezave. Poleg tega lahko nasilni elementi, ki so v nekaterih pornografskih vsebinah, prispevajo k normalizaciji nasilja v spolnih odnosih. Ta izkrivljena podoba lahko pri mladih povzroči težave pri vzpostavljanju zdravih odnosov, saj so lahko preveč osredotočeni na fizične vidike spolnosti in zanemarijo čustvene in osebne povezave. Žal je, kot pravi, pornografija za mlade danes postala skoraj edina spolna vzgoja.

Zasvojenost s pornografijo: Prikrita, a resnična težava

Zasvojenost s pornografijo je resna težava, ki je pogosto spregledana ali podcenjena. Kot pojasnjuje Lotričeva, pornografija deluje na možgane podobno kot druge oblike zasvojenosti, kot sta alkohol ali droge. Ko posameznik uživa v pornografski vsebini, se v možganih sprošča dopamin, kar vodi do občutkov ugodja. Sčasoma pa lahko ta proces povzroči, da postane oseba odvisna od pornografije, saj mora nenehno povečevati količino ali intenzivnost vsebine, da doseže enak učinek.

Tako kot pri drugih oblikah zasvojenosti je tudi pri zasvojenosti s spolnostjo (tako kot ni vsak, ki pije, alkoholik, tudi ni vsak, ki gleda pornografijo, zasvojen z njo, op. p.). Večinoma gre za nerešene in nezdravljene rane, ki se prenašajo iz roda v rod. »Česar ne bom sama razrešila, ker bom to ali potlačila ali ignorirala, bo padlo na moje otroke.« Če imamo problem, pravi sogovornica, je pomembno, da ga priznamo in poskušamo rešiti.

Mag. Nataša Lotrič opozarja, da ima zasvojenost s pornografijo tudi daljnosežne posledice za partnerske odnose. FOTO: Marko Feist/Slovenske novice

Zasvojenost s pornografijo lahko vodi do resnih posledic. Na osebni ravni lahko vpliva na posameznikovo sposobnost vzpostavljanja intimnih odnosov. Pretirana uporaba pornografije lahko povzroči odtujenost od partnerja, saj posamezniki, ki so zasvojeni, težko dosežejo enako raven vzburjenosti v resničnem življenju. To lahko povzroči težave v spolnem življenju, vključno z erektilno disfunkcijo ali nezmožnostjo doseganja zadovoljstva brez pornografije.

Zasvojenost s pornografijo ima tudi daljnosežne posledice za partnerske odnose. Oseba, ki je zasvojena s pornografijo, lahko postane odtujena od svojega partnerja, saj pornografija pogosto nadomesti potrebo po intimnosti. Partnerji se pogosto počutijo zanemarjene ali nesprejete, kar vodi v težave v odnosu, kot so pomanjkanje čustvene povezanosti, nezadovoljstvo in izguba zaupanja.

To vodi do nezadovoljstva s partnerjem, saj realnost ne more tekmovati z nerealnimi in idealiziranimi podobami, ki jih ponuja pornografija. Posledično lahko to privede do ločitev, varanja ali drugih oblik destruktivnega vedenja, ki temeljijo na pomanjkanju resnične intimnosti v odnosu.

Pornografija ima tudi širši vpliv na družbo. Lotričeva poudarja, da je pornografija v veliko primerih trivializirala spolnost in znižala moralne standarde, kar je povzročilo, da je spolnost postala bolj površinska in manj povezana z resnično intimnostjo. V sodobni družbi, kjer je pornografija lahko dostopna, se spolnost pogosto obravnava kot nekaj potrošnega.