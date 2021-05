S ščepcem visoke mode

Petinšestdeseto tekmovanje za pesem Evrovizije je premagala svetleča se vročica. Srebrno se je svetilo tudi od Anxhele Peristeri iz Albanije. FOTO: Piroschka Van De Wouw/ Reuters

Hiša Etro je Måneskin prvič oblekla za finalni nastop v enajsti sezoni italijanskega X factorja leta 2017, ko so osvojili drugo mesto, v njenih kreacijah so slavili tudi na finalnem večeru 71. sanremskega festivala marca letos, ko so si prislužili vstopnico za Rotterdam.

Uporniški duh in svoboda

Glamurozni rockovski slog s podpisom italijanskih oblikovalcev Veronice in Keana Etra se je z zmago Måneskina vpisal v zgodovino. FOTO: Piroschka Van De Wouw/ Reuters

Eden najbolj vpadljivih med nastopajočimi je bil norveški »padli angel« TIX ali Andreas Andresen Haukelan.

FOTO: Kenzo Tribouillard/ AFP

Obleka, ki jo je Ana Soklič nosila v polfinalu, je bila predelava hlačnega kostima z lanske Eme. FOTO: Kenzo Tribouillard/ AFP

Evrovizijo, enega prvih dogodkov, ki je med pandemijo postregel tudi z bolj razkošnimi in neobičajnimi modnimi opravami, je očitno premagala svetleča se vročica. Srebrno se je svetilo odiz Albanije,s Cipra inz Malte doiz Moldavije, medtem ko so italijanski zmagovalciin drugouvrščena Francozinjana zmagovalni oder postavili domači imeni svetovne visoke mode: Etro in Dior.Urednica za modo pri New York Timesuje v komentarju o modni podobi najbolj priljubljenega glasbenega tekmovanja zapisala, da Måneskinovega sodelovanja z velikim oblikovalskim imenom ni nihče opazil, saj je identiteta rockovske skupine popolnoma zasenčila modno znamko. To pa je tudi tisto, kar dela Evrovizijo tako posebno. »Ob njih pomisliš, kot da jesrečal muzikal Velvet Goldmine, ne pa na milanski teden mode,« je povzela, pri znanem modnem portalu WWD pa so vendarle prepričani, da so zmagovalci »pozornost pritegnili tudi s kostumografijo, pod katero se je podpisala italijanska modna hiša Etro«.Frontmanje za portal WWD prav tako poudaril, da modo razumejo kot samoizražanje in okrepitev glasbenega sporočila. »Še zlasti v vsakdanjem življenju pomaga najti lastno identiteto in mesto v svetu, saj se počutiš dobro v svoji koži. V našem primeru se bolje izražamo z glasbo, a še vedno je moda za nas zelo pomembna, saj da pesmi pravo estetiko in okrepi sporočilo.« Skupina ima za navdih glasbene ikone, kot sta Jimi Hendrix in, toda po besedah basistkeso se tokrat v glavnem želeli poigrati z videzom, pri tem pa si ne postavljati mej, temveč zgolj nositi tisto, kar imajo radi.To je bilo prvič, da je hiša Etro, eno še zadnjih družinskih modnih podjetij, oblikovala za najslavnejše glasbeno tekmovanje na svetu. Kreativna direktorica za žensko linijoin njen brat, ki bedi nad moško, sta povzela glamurozni rockovski slog, a sta pri snovanju teh evrovizijskih oblačil tesno sodelovala tako s člani skupine kot z, ki je skrbel za njihov stajling v zadnjem letu.Pri kosih v slogu 70. let na zvonec iz svetlečega se usnja, povezanih z vidnimi šivi ter zakovicami, so menda upoštevali tudi osvetlitev in druge svetlobne učinke na odru, dvojcu Etro pa se je zdelo zmagovito, da je vsakdo malce drugačen in da hkrati delujejo usklajeno oziroma celostno. Četverica si je nadela Etrova oblačila tudi za naslovnico novega albuma Teatro d’ira – Vol. I, ki je izšel marca.Hiša Etro je Måneskin prvič oblekla za finalni nastop v enajsti sezoni italijanskega X factorja leta 2017, ko so osvojili drugo mesto, v njihovih kreacijah so slavili na finalnem večeru 71. sanremskega festivala marca letos, ko so si prislužili vstopnico za Rotterdam. Tudi s prosojnimi pajaci v kožni barvi in s srebrnimi svilenimi vezeninami in kristali Swarovski so pustili vtis pri gledalcih, so prepričani nekateri. Kot je povedala Veronica Etro, so se s tem veliko ukvarjali, člani skupine so želeli, da njihov videz izraža svobodo, zato so izbrali simbol peresa. Kot je še dodala za WWD, je to skupina edinstvenih mladcev z rockovsko dušo, ki jo je težko najti v novih glasbenih generacijah. »Všeč sta nam njihov uporniški duh in svoboda, ki jo izražajo, kar je tudi filozofija in estetika Etra.«Modno hišo Etro, znano po vzorcih in barvah, nekakšni mešanici boemskega, hipijevskega in dandijevskega sloga, je leta 1968 ustanovil Veronicin in Keanov očekot znamko tekstila. Navdih za vzorce je pogosto iskal na potovanjih, reinterpretiral pa jih je v prefinjenih materialih, kot sta svila in kašmir. Za podpis znamke šteje kašmirski vzorec, ki so ga v Mezopotamiji uporabljali že pred tisočletji, pozneje v Indiji, najdemo ga tudi na keltskih vezeninah, v 19. stoletju pa je krasil francoske šale.Potem ko ga je Etro začel uporabljati v 80. letih, je postal nerazdružen s tem imenom. Danes so na čelu družinskega podjetja trije od Gimmovih štirih otrok; Jacopo vodi linijo usnjenih modnih dodatkov in dodatkov za dom. Kot je pred časom Veronica povedala v intervjuju za italijansko modno revijo Grazia, s spoštovanjem gledajo na družinsko modno dediščino in so zelo povezani pri ustvarjanju, četudi jih delijo različni pogledi, odločitve pa pogosto sprejmejo kar med skupnim kosilom v kuhinji podjetja.Če se vrnemo k Evroviziji. Zdi se, da je komentar Friedmanove o neopaznosti primernejši za drugouvrščeno francosko predstavnico Barbaro Pravi. Pesem Voilà je odpela v precej nevpadljivi opravi, črnem mrežastem korzetu ter črnih hlačah iz volne in svile, a vendarle s slavnim podpisom – kreativne direktorice francoske modne hiše Dior. In kot zanimivost: v korzet je bil všit kovanec za srečo, ki ga je pevki podarila njena prababica.Zaradi videza je visoko poletel norveški »padli angel« TIX alis štirimi črnimi vragi, v belem pa je bila tudi slovenska predstavnica, ki se sicer ni uvrstila v finale. Obleka, ki jo je nosila v Rotterdamu, je bila predelava hlačnega kostima z ogrinjalom, ki ji ga je kostumografinja in stilistka Vesna Mirtelj oblikovala že za lanski nastop na Emi, spremembe pa so doletele tako hlače kot zgornji del in vlečko, ki ji je tokrat padala čez levo ramo. Mirtljeva se je podpisala že pod kostumografijooziroma dueta Maraaya, ki je Slovenijo leta 2015 na Dunaju zastopal s skladbo Here For You. Tudi Marjetkina bela obleka je bila nekoliko predelana različica tiste, ki jo je že nosila na Emi.