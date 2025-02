Salman Rushdie bo pričal na sojenju proti svojemu napadalcu

Dvanajstega avgusta 2022 se je pisatelj Salman Rushdie povzpel na oder amfiteatra v mestecu Chautauqua v ameriški zvezni državi New York. Povabili so ga, da bi pred tisoč ljudmi govoril o zaščiti pisateljev. Ko se je namenil govoriti o ZDA kot varnem zavetju za izgnane pisatelje, se je proti njemu zagnal moški z nožem v roki in ga večkrat zabodel, tudi v desno oko, da je oslepel. Iz 27 sekund, ki so skoraj končale njegovo življenje, je čez leto dni napisal knjigo Nož: Meditacije po poskusu umora, včeraj pa se je začelo sojenje njegovemu napadalcu Hadiju Matarju, ki ga pisatelj v knjigi poimenuje le kot A. Pričakuje se, da bo 77-letni Rushdie tokrat pričal na sojenju in tako si bosta oba prvič soočila po napadu.

Odvetniki pisatelja in napadalca so včeraj podali uvodne besede na okrožnem sodišču Chautauqua. Libanonsko-ameriški napadalec, star 27 let, doma iz New Jerseyja, je obtožen poskusa umora in napada. Ko so ga pripeljali na sodišče, je mirno rekel samo »osvobodite Palestino«, po tem pa se je izrekel za nedolžnega glede obtožb poskusa umora in napada. Grozi mu 25 let zapora.

Hadi Matar je obtožen poskusa umora in napada, čakajo pa ga tudi zvezne obtožbe terorizma. FOTO: Angela Weiss/AFP

Okrožni državni tožilec Jason Schmidt je po poročanju agencije AP porotnikom včeraj povedal, da je bil napad hiter in nenaden in da je napadalcu skoraj uspelo ubiti Rushdieja. Deborah Moore Kushmaul, upraviteljica ustanove Chautauqua, je pričala, kako je sama orožje predala organom pregona. Druga priča je bil Jordan Steves, koordinator za odnose z mediji pri ustanovi, ki je poroti opisal, kako se je spopadel z napadalcem na odru, pri tem pa v dvorani identificiral Matarja kot napadalca.

Slavni britansko-ameriški avtor, rojen v Indiji, se je skrival več desetletij, odkar so številni muslimani njegov roman Satanski stihi iz leta 1989 označili za bogokletnega, iranski ajatola Homeini pa izdal fatvo, v kateri je pozval k njegovi smrti. Le zadnjega četrt stoletja je svobodno potoval, potem ko je Iran napovedal, da ne bo uveljavil delikta, in v New Yorku živel relativno normalno. Napadalec Matar se domnevno ni skliceval na fatvo, a je menda deloval v imenu libanonske šiitske milice Hezbolah. Matar se sooča tudi z zveznimi obtožbami terorističnega dejanja, o čemer mu bodo sodili na ločenem sojenju v Buffalu.

Tokratno sojenje naj bi trajalo do deset dni, proces poteka v vasi Mayville v zahodnem New Yorku z manj kot 1500 prebivalci.