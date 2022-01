Ste kdaj poskusili v slovarju poiskati napotek za rabo kakega lastnega imena? Če niste bili prezahtevni in ste se držali nabora uveljavljenih imen, recimo Elan in Adria Airways, ste si lahko pomagali s slovarjem Slovenskega pravopisa 2001. Če ste iskali kaj novejšega in aktualnejšega, morda kaj takega kot Google ali Twitter, pa o zadovoljstvu najverjetneje ne bi mogli govoriti. A ne skrbite, Fran je na vaši strani! Po zaslugi digitalnega okolja je prav poskočen in z lahkoto sledi nenehnemu valovanju našega krasnega jezika.

Poglejmo na primer besedo tega tedna. V slovarju Slovenskega pravopisa 2001 izvemo, da ima beseda Sava več identifikacijskih vlog – lahko je zemljepisno lastno ime ženskega spola, ki označuje najdaljšo slovensko reko ali pa naselje v okolici Litije; besedo poznamo tudi kot osebno lastno ime moškega spola, ki poimenuje srbskega nadškofa in pravoslavnega svetnika. Iz rastočega ePravopisa na portalu Fran pa izvemo še, da je ženski samostalnik Sava lahko tudi stvarno lastno ime, ki poimenuje med drugim družbo, ki se ukvarja s turistično dejavnostjo – saj veste, katero.

V časih pred globalizacijo so si naša podjetja kar pogosto nadela ime katere od slovenskih zemljepisnih danosti, zlasti, recimo, rek in gora, ni pa jasno, kako je to vplivalo na njihovo uspešnost in dolgoživost. Glede na bogato zgodovino nemarnega ravnanja s paradnimi konji slovenskega gospodarstva je povsem pričakovano, da se Slovenci sprašujemo, ali bo šla Sava po sledeh Krke ali pa morda po poti Mure. (Bi bilo smiselno zapisati kar Száva? Vse za dobre sosedske odnose.)

***

Rubrika nastaja v sodelovanju z ZRC SAZU (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša), avtorica: dr. Urška Vranjek Ošlak.