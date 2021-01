Še kralj Matjaž se je preselil na facebook

Kralj Matjaž in njegov oproda bosta morala spremeniti svoje navade. Zadnji januarski vikend se po Črni na Koroškem ne bosta smela sprehajati brez maske na obrazu, kot sta to počela še lani. FOTO: Mateja Kotnik/Delo

Prestol na Matevžavih travnikih

Tradicionalna zimska turistična prireditev iz dežele legendarnega vojskovodje, Gradovi kralja Matjaža, se je že začela, a zaradi epidemije ne na prizorišču sredi Črne, temveč po vsej Koroški, Sloveniji in širnem svetu. Organizatorji so jo preselili na splet, kjer bo potekala do konca januarja.»To smo storili, ker se prireditvi, ki je letos že devetindvajseta, nismo želeli odpovedati,« pravi črnjanska županja Romana Lesjak. Graditelje so pozvali, naj do konca tega meseca zgradijo snežni ali ledeni grad kar na svojem dvorišču, travniku ali parku. Lahko ga »izdelate tudi iz drugih materialov: iz kartonskih škatel, embalaže, papirja, plastike, lego kock ali ga narišete na papir, platno, les ... Lahko pa izberete čisto svoj način in izdelate ali upodobite grad tudi kako drugače. Vaše ustvarjalnosti ne bomo omejevali. Pazite le, da boste pri delu varni in da boste upoštevali predpisane ukrepe,« jim sporočajo iz občine Črna na Koroškem.V njihovi turistični pisarni fotografije skrbno hranijo in sproti objavljalo na facebook strani z naslovom Snežni gradovi kralja Matjaža. »Doslej smo prejeli največ fotografij sneženih mož. To pa zato, ker je gradove iz naravnega snega izjemno težko oblikovati,« pove županja.Graditeljem, ki so do leta 2019 gradove v čast kralju Matjažu in njegovi izvoljenki Alenčici postav­ljali na ravnici Mitnek ob vznožju gore Pece, so organizatorji vedno pripravili velikanske kupe umetnega snega. Zaradi težav z dostopom do prizorišča na nadmorski višini tisoč metrov so nato prireditev prestavili v dolino, na Matevžave travnike v bližini središča Črne. Prvo so sicer pripravili leta 1993. Od takrat so ekipe od blizu in daleč, tudi iz tujine, zgradile več kot 1300 snežnih gradov in drugih skulptur. Najboljše so vedno nagradili.Tako bo tudi letos. Nagradili bodo najlepši grad po izboru kralja Mat­jaža (Srečko Gole), za najlepšega pa bodo glasovali tudi obiskovalci družbenih omrežij. Organizatorji obljubljajo lepe nagrade. »Razglasitev najboljših bo februarja, ko goduje Matija, ki led razbija. Vse graditelje, ki ste v preteklih letih že sodelovali na prireditvi, pozivamo, da na svojih družbenih profilih objavite najbolj zabavne in zanimive fotografije s takratnega dogodka in tako v tem mesecu pomagate ustvarjati pravljično vzdušje v čast kralju Matjažu,« so sporočili.Gradnja zimskih gradov v Črni na Koroškem je veliko prispevala k prepoznavnosti kraja in širše regije, lokalno skupnost pa pripeljala celo do sodelovanja s kitajskim mestom Harbin, ki slovi po največ­jem festivalu ledenih skulptur na svetu. Poleti 2019 so tako podpisali dogovor o sodelovanju na področ­ju turizma, kulture in športa. Mali Črni se je s tem odprla možnost neslutenega povezovanja z desetmilijonskim Harbinom tudi na drugih področjih. Na povabilo tega mesta so se konec istega leta že udeležili odprtja festivala ledu in snega in se srečali z njihovim županom. Ob tej priložnosti so podpisali še listino o trajnostnem sodelovanju. Če letos ne bi bilo epidemije, bi delegacija mesta Harbin sodelovala pri gradnji snežnih gradov v zgornji Mežiški dolini. »Načrte o obisku bomo zagotovo uresničili prihod­nje leto,« je napovedala Romana Lesjak.Zadnji januarski konec tedna, ko se bo letošnja gradnja gradov na družbenih omrežjih sklenila, bosta po Črni krožila kralj Matjaž (Srečko Gole) in njegov zvesti oproda (Gvido Jančar), da bi med ljudmi vzbudila pravljično razpoloženje. Na Matevžavih travnikih v bližini nogometnega stadiona bo stal velik lesen prestol, ki bo tam vse leto. Županja razmišlja, da bi Mira Rismonda, avtorja projekta Ledena dežela, ki je kar dvakrat tekmoval v kitajskem Harbinu in leta 2017 tam tudi zmagal z idrijsko čipko, izklesano v leden blok, nagovorila, naj kakšno ledeno skulpturo v Črni izdela tudi letos.