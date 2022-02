Sedemdeset kraljevskih let

Zaroka z grško-danskim princem Devetega julija leta 1947 sta princesa Elizabeta in mornariški častnik, poročnik Philip Mountbatten, najavila zaroko in stopila pred fotografske objektive. Ob tej priložnosti je 21-letna princesa od svojega pet let starejšega zaročenca dobila platinast zaročni prstan z diamantom.

FOTO: PA Images via Reuters Connect

Kronanje očeta kralja Jurija VI. Princesi Elizabeta in Margareta s starši, očetom princem Albertom, pravkar okronanim kraljem Jurijem VI., in mamo kraljico Elizabeto, na balkonu Buckinghamske palače 12. maja leta 1937. Kraljevi položaj je njen oče v resnici zasedel že pol leta prej, po abdikaciji svojega brata, kralja Edvarda VIII.

FOTO: PA Images via Reuters Connect

Odprtje parlamenta Kraljica kot uradna vodja države vsako leto z govorom, v katerem oriše program vlade, uradno odpre parlament. Nagovor je odpadel le izjemoma, med drugim leta 1959 in 1963, ko je bila noseča. Na fotografiji leta 1964, ko zapušča stavbo parlamenta.

FOTO: PA Images via Reuters Connect

Prva ženska po kraljici Viktoriji Drugega junija leta 1953 so v Westminstrski opatiji okronali novo kraljico Združenega kraljestva, prvo žensko po kraljici Viktoriji – njeno prapravnukinjo. Od začetka julija do konca septembra letos bosta na Windsorskem gradu na ogled obleka in ogrinjalo Elizabete II., ki ju je oblikoval britanski couturier sir Norman Hartnell. Bogato izvezeno obleko in ogrinjalo je med marcem in majem leta 1953 izdelovalo 12 vezilj, ki so uporabile 18 različnih zlatih niti, za dokončanje pa porabile skupno 3500 ur.

FOTO: PA Images via Reuters Connect

Okrogla jubileja Avgusta leta 1990 sta okrogli jubilej praznovali dve ožji članici kraljeve družine: Elizabetina sestra, princesa Margareta, 60. rojstni dan, njena mama, mati kraljica, pa 90. Na fotografiji pred rezidenco Clarence House sta skupaj s kraljico, princem Charlesom in njegovo tedanjo ženo Diano ter princem Filipom.

FOTO: PA Images via Reuters Connect

Krst prestolonaslednika Princesa Elizabeta po krstu svojega prvorojenca, princa Charlesa, sredi decembra leta 1948 v Buckinghamski palači

FOTO: Foto Dominic Lipinski/Reuters

Štirinajst premierov Winston Churchill je bil prvi v nizu 14 premierov, kolikor se jih je zamenjalo v času vladavine Elizabete II. Na fotografiji je z aktualnim predsednikom vlade Borisom Johnsonom na njegovi prvi tedenski avdienci v živo po začetku pandemije novega koronavirusa 23. junija lani.

FOTO: PA Images via Reuters Connect

S sestro princeso Margareto Windsorski grad je bil podeželska rezidenca princese Elizabete in Margarete tudi v vojnem času. Ker je primanjkovalo bencina, so v uporabo znova vpeljali njuno kočijo za ponije. Na fotografiji iz leta 1941.

FOTO: via Reuters

Ducat ameriških predsednikov Kraljica se je med svojo vladavino srečala z 11 od 12 ameriških predsednikov – z izjemo Lyndona B. Johnsona, medtem ko se je s predsednikom Harryjem Trumanom srečala, ko je bila še princesa. Ko je junija leta 1961 v London prišel prvi ameriški par, zakonca Kennedy, ju je prišlo pozdravit kar pol milijona ljudi. Kraljevi par je Kennedyja gostil na razkošni večerji v Buckinghamski palači, za katero se je JFK pozneje zahvalil: da se bo vselej spominjal tega krasnega večera.

FOTO: Chris Jackson/Pool via REUTERS/File Photo Foto Pool New Reuters

Petindevetdeseti rojstni dan Zadnji dve leti je tudi življenje kraljice močno zaznamovala pandemija. Na fotografiji ob uradnem praznovanju svojega 95. rojstnega dne na manjši slovesnosti na dvorišču Windsorskega gradu 12. junija lani.

FOTO: PA Images via Reuters Connect

Prvorojenka vojvode in vojvodinje Yorške Princesa Elizabeta se je rodila 21. aprila leta 1926. Tako so njeni starši Albert in Elizabeta, vojvoda in vojvodinja Yorška, pozirali fotografskemu objektivu s komaj osem dni staro prvorojenko.

FOTO: Reuters

Štirje papeži Med svojo vladavino se je Elizabeta II. srečala s štirimi papeži, trikrat z Janezom Pavlom II., nazadnje na zasebnem obisku leta 2000, ko je bil papež star 80 let. Tedaj se je v Vatikan vrnila po 18 letih, z možem, princem Filipom, sta se mudila na štiridnevnem obisku v Italiji ter enega od večerov preživela v milanski Scali.

FOTO: Foto Hannah Mckay/Reuters

Nešteto uradnih dolžnosti Z možem princem Filipom aprila leta 2017 med obiskom živalskega vrta Whipsnade v Dunstablu v Bedfordshiru severno od Londona, kjer je deset dni pred svojim 91. rojstnim dnem odprla nov center za slone.

FOTO: Jonathan Brady/PA Wire/DPA

Pogreb moža Zaradi strogih ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa se je pogrebne slovesnosti njenega moža princa Filipa 17. aprila lani v kapeli svetega Jurija na Windsorskem gradu lahko udeležilo le 30 ljudi, med njimi večina članov kraljeve družine. Podoba užaloščene kraljice, ki sama sedi v klopi, je postala eden od simbolov pandemije.

FOTO: Matej Družnik

FOTO: Vogel Voranc

Na obisku v Sloveniji Oktobra leta 2008 je tedaj 82-letna kraljica pripotovala na svoj prvi državniški obisk v Slovenijo z možem princem Filipom in v 39-članskem spremstvu. Pred tem so se pri nas že mudili princesa Ana, prestolonaslednik, valižanski princ Charles, princ Andrew, nazadnje, v letih 2013 in 2019, še najmlajši kraljičin sin Edward. Kraljica se je skozi center Ljubljane sprehodila v spremstvu tedanjega predsednika Slovenije Danila Türka in ljubljanskega župana Zorana Jankovića.

FOTO: Foto Chris Radburn/Reuters

Težave z družino V zadnjem času v življenje kraljice vnašajo nemir predvsem sin princ Andrew ter vojvoda in vojvodinja Susseška. Na fotografiji je še z drugimi člani ožje kraljeve družine julija leta 2018 na balkonu Buckinghamske palače ob praznovanju stoletnice kraljevih zračnih sil.

FOTO: PA Images via Reuters Connect

Poletja na Balmoralu Kraljeva družina tedaj še s tremi otroki (od leve proti desni) princeso Ano, dojenčkom Andrewom in princem Charlesom leta 1960 pred gradom Balmoral na Škotskem, kjer tradicionalno preživljajo poletja. Zadnji od kraljičinih otrok, princ Edward, se je rodil štiri leta zatem.

FOTO: PA Images via Reuters Connect

Smrt princese Diane Eno od največjih napak, ki jo je ljudstvo očitalo kraljici in kraljevi družini, je bil njihov (ne)odziv ob tragični smrti princese Diane, ki leta 1997 ni bila več uradno članica kraljeve družine. Šele po zasutju Kensingtonske in Buckinghamske palače s cvetjem in množičnem žalovanju ljudi se je kraljica le vrnila z gradu Balmoral in stopila predenj.