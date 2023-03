Sestre, vstanite!

Osmi marec, mednarodni dan žena, je bil prvič zaznamovan leta 1909. Theresa Malkiel, rojena Serber, je v New York pripotovala iz mesta Bar, ki leži v osrednji Ukrajini. Ko je še kot najstnica prišla v veliko mesto, je delo dobila kot šivilja v tovarni plaščev. Sklenila je, da se bo borila za pravice delavstva.

Pri osemnajstih letih je ustanovila sindikat newyorških šivilj otroških plaščev in postala njegova predsednica. Včlanila se je v socialistično delavsko stranko. Po šestih letih jo je zapustila in se vpisala v Ameriško socialistično stranko. Postala je tudi članica vodstva socialistične stranke. Soustanovila je časopis New York Call, dnevnik s socialistično uredniško politiko. Ustanavljala je odbore, trdila, da lahko le socializem privede do ženske enakopravnosti, organizirala je stavke, se borila za žensko volilno pravico. In leta 1909 je organizirala prvo praznovanje dneva žena. Prvo praznovanje osmega marca, kar je danes sinonim za dan žena, je bilo 28. februarja 1909.

Organizirala je stavke in se borila za žensko volilno pravico. FOTO: Darko Tomas/Cropix

Pisala je vzneseno: »Pridite, sestre moje, otresimo se spon; dvignimo se in uveljavimo svoje pravice. Čas je prišel! Bojni klic se sliši čedalje glasneje! Moje utrujene sestre sveta, vstanite!«

Leta 1910 je napisala roman o stavki v tekstilni tovarni. Ko je leto dni pozneje zgorela tekstilna tovarna v newyorškem predelu Greenwich Village in je v požaru umrlo 123 delavk in 23 delavcev, so se ob najhujši industrijski katastrofi v zgodovini mesta spet spomnili na njen roman. Neznosne delovne razmere, ki jih je opisala v njem, so bile vzrok za požar. Tudi zaradi romana so oblasti v zvezni državi New York spremenile zakonodajo o varnosti na delovnem mestu.

Theresa Malkiel je umrla leta 1949. V osmrtnici je pisalo, da je bila vdova po znanem newyorškem odvetniku. Ime odvetnika Leona A. Malkiela je danes pozabljeno.