Si tvoj otrok želi iPhone? Oče je našel telefon po skoraj polovični ceni

Takrat je pomembno, da kot starši pretehtate vsako odločitev, še posebej ko gre za večje nakupe, kot je pametni telefon. V takem položaju se je znašel tudi Leon, oče dveh otrok. Z ženo je dolgo razmišljal o tem, ali bi kupil telefon za svojega sina, ki je septembra začel obiskovati 8. razred osnovne šole in si močno želi ravno iPhone. »Nismo družina, ki bi se takoj odločila za nov telefon,« pravi Leon. »Z ženo sva dolgo varčevala in se trudila najti najboljšo možnost, ki bo hkrati cenovno dostopna in zanesljiva.« Preberite, kako sta se znašla.

Apple iPhone – naprava, ki jo želi skoraj vsak najstnik

Leon je pogosto poslušal prošnje svojega sina, ki mu je nenehno pripovedoval, da imajo skoraj vsi njegovi sošolci iPhone in kako si ga tudi sam želi. »Seveda kot starš želiš otroku ugoditi, vendar ali je to res vredno teh vrtoglavih stroškov?« iPhone je med najstniki pogosto statusni simbol in Leonov sin se ni želel počutiti izključenega.

Je novi iPhone 14 res vreden svoje cene?

Med brskanjem po spletu in tehtanjem vseh možnosti sta Leon in njegova žena naletela na obnovljene telefone. Sprva sta bila previdna, saj nista vedela, kaj pravzaprav pomeni ‘obnovljen’ telefon, ali lahko resnično deluje kot nov ter ali je vreden tveganja, da bi prihranila nekaj denarja. Po več urah brskanja in prebiranja mnenj drugih uporabnikov sta odkrila, da so obnovljeni telefoni tisti, ki jih je nekdo že uporabljal, vendar so jih strokovnjaki temeljito pregledali, očistili in obnovili. »Nisva si mislila, da gre za tako natančen in obsežen proces,« pravi Leon. »To ni zgolj rabljena naprava. Gre za napravo, ki jo je nekdo obnovil in ji dejansko dal novo življenje, zato deluje popolnoma enako kot nova.«

Na spletni strani gizzmo.si sta odkrila naprave REBORN®, pri katerih gredo telefoni skozi 56-stopenjski postopek obnove. Vsaka naprava je natančno pregledana, in če katera komponenta ne deluje ustrezno, jo zamenjajo z novo, da telefon deluje popolnoma brezhibno in je enak novi napravi.

Zakaj se je odločil za nakup obnovljenega iPhona 14

Najprej je bil Leon skeptičen glede nakupa obnovljenega iPhona. Toda po nadaljnjem brskanju je odkril, da gizzmo.si ponuja različne kategorije ohranjenosti telefonov: odlično, zelo dobro in dobro. Kategorije določajo, kako dobro je telefon vizualno ohranjen. »Ta razvrstitev mi je dala občutek, da se resnično trudijo ponuditi naprave, ki bi ustrezale posameznikom,« pravi Leon. Poleg tega je zasledil, da ponujajo tudi 30-dnevni preizkus – če s telefonom ne bi bil zadovoljen, bi ga lahko vrnil in denar dobil nazaj. To je velika prednost, saj omogoča, da njegov sin brez tveganja preizkusi napravo, sam pa ničesar ne izgubi, če sinu telefon ne bi ustrezal.

Od skeptika do navdušenca …

Po tehtnem razmisleku sta se Leon in žena odločila, da preizkusita obnovljeni iPhone 14. Izbrala sta model v C-kategoriji 'dobro ohranjen', kar pomeni, da je kljub znakom uporabe deloval kot nov. Ko je dostavljavec naslednji dan dostavil paket, so bili vsi trije presenečeni nad kakovostjo naprave. »Telefon je bil videti lepo ohranjen, v škatli sta bila priložena tudi polnilec in kabel za polnjenje, tako da s tem nismo imeli dodatnih stroškov,« pravi Leon. Enoletna garancija je še dodatno okrepila njegovo zaupanje v nakup.

Zakaj bi morali tudi drugi razmisliti o tovrstnem nakupu

Za Leona in njegovo družino se je nakup obnovljenega iPhona izkazal za pametno odločitev. Prejel je kakovostno napravo, ki je izpolnila sinove potrebe in želje, ter pri tem prihranil denar. »Zelo sem vesel, da sva se odločila za to možnost,« pravi Leon.

Če razmišljate o nakupu novega telefona, je vredno razmisliti o vseh možnostih – vključno z obnovljenimi napravami. Tako lahko prejmete kakovost nove naprave za ceno rabljene, vseeno pa vaš nakup varuje 30-dnevni preizkus in enoletna garancija.

Naročnik oglasnih vsebin je Val Skupina d.o.o.