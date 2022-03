Slovenca v Turčiji za las ob stopničke

Slovenski footgolfisti so na prvi veliki tekmi svetovnega pokala serije FIFG 500 prikazali dobro igro. Tako Vasja Kovač kot Nani Franc Matjašič sta v svoji kategoriji pristala tik za prvo trojico in pokazala, da bosta igrala vidno vlogo na svetovni sceni v letu, ki šteje za kvalifikacije za svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto maja v Združenih državah Amerike, natančneje na Floridi.

Kovač je drugi tekmovalni dan pokazal izjemno igro in končal z rezultatom –18. V tekmi za tretje mesto pa mu je športna sreča obrnila hrbet in Madažar Balazci Csaba, ki je redni del končal z istim izidom, je za dober centimeter premagal našega aktualnega državnega prvaka v kategoriji senorji 45+. Zmagal je Belgijec Chritophe Baeten, drugi je bil Slovak Marek​ Vitek.

Matjašič je v svoji kategoriji seniorji 55+ po prvem dnevu zasedal drugo mesto. Drugi dan tekmovanja pa se je štiri luknje pred koncem tekme hudo poškodoval. Kljub temu, da mu je turnirski zdravnik odsvetoval nadaljnje tekmovanje, je Matjašič stisnil zobe in v hudih bolečinah le končal tekmo z rezultatom –5 ter na koncu osvojil odlično četrto mesto. Zmagal je Madžar Atila Karakas.Tako Matjašič kot Kovač pa sta osvojila velikih 380 točk, ki štejejo za mednarodno lestvico FIFG.

Kovač je bil kot najboljši slovenski igralec izbran tudi med top 10 igralcev turnirja in je zato prejel še poseben pokal. Soliden nastop sta opravila tudi Peter Dirnbek in Aleksander Kravanja. Na tekmovanju je nastopila vsa smetana svetovnega footgolfa na čelu svetovnim prvakom Ben Clarkom, ki je z rezultatom –33, postavil nov rekord Golf igrišča Titanic v Beleku in osvojil prvo mesto v članski kategoriji. Med ženskami pa je slavila Slovakinja Lucija Čermakova.