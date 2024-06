Smrčki, ki iščejo pse, mačke, želve in gospode

V nadaljevanju preberite:

V Ljubljani so pred kratkim iskali dementnega gospoda, ki je odšel od doma in se ni vrnil. Svojci so na pomoč poklicali ekipo K9, ki je že večkrat pomagala pri iskanju pogrešanih. Zavod, ki je del mednarodne skupine in sledi pogrešanim s psi, ki imajo fantastično orodje – smrček, sicer redko sodeluje pri iskanju ljudi; največkrat so njihove »stranke« pogrešani hišni ljubljenci, v glavnem psi in mačke.