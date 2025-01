Najhujše letalske nesreče v ZDA

V nesreči potniškega letala, ki je v bližini Washingtona trčilo s helikopterjem, je po medijskih poročilih umrlo najmanj 19 ljudi, poroča BBC, preživelih še niso našli. V letalu je bilo šestdeset potnikov in štirje člani posadke, v helikopterju trije vojaki ameriške vojske. A včerajšnja letalska nesreča ne spada med najhujše v zgodovini Združenih držav Amerike.

25. maj 1979: letalo DC-10 družbe American Airlines

Potniškemu letalu McDonnell Douglas DC-10 za Los Angeles je ob vzletu na mednarodnem letališču O'Hare odpadel levi motor. Zaradi neenakomerne razporeditve teže je letalo zgolj 1400 metrov od konca vzletne steze strmoglavilo. Vseh 271 potnikov in članov posadke je ob trku izgubilo življenje, usodno pa sta bila ranjena tudi dva letališka delavca na stezi. Mnogi letalsko nesrečo iz leta 1979 štejejo za najhujšo v ameriški zgodovini, saj je skupno terjala kar 273 smrtnih žrtev.

9. julij 1982: let 759 družbe Pan Am

Let 759 je bil namenjen iz Miamija v San Diego s postankom v New Orleansu in Las Vegasu. Kmalu po vzletu z letališča v New Orleansu je vetrovno striženje letalo prisililo nazaj proti tlom. Letalo družbe Pan Am je v padcu pokosilo bližnja drevesa in nato strmoglavilo v stanovanjsko naselje.

V nesreči je umrlo 138 potnikov, sedem članov posadke in osem ljudi v naselju, uničenih pa je bilo tudi več domov.

16. avgust 1987: let 255 družbe Northwest Airlines

Potniško letalo tipa McDonnell Douglas MD-82 že ob vzletu na letališču v Detroitu ni doseglo zadostne višine, zaradi česar je kmalu strmoglavilo. Ameriški nacionalni odbor za varnost prevoza NTSB je v preiskavi nesreče ugotovil, da posadka ni ustrezno podaljšala letalskih zakrilc in letvic za vzlet, medtem ko elektronski sistem, ki bi pilotoma javil napako, ni imel električnega dotoka.

Potniško letalo tipa McDonnell Douglas MD-80 iz leta 2013. FOTO: Jim Urquhart/Reuters

V nesreči je umrlo šest članov posadke in 148 od 149 potnikov. Čudežno je preživela le štiriletna deklica, ki pa je utrpela hude poškodbe.

17. julij 1996: letalo Boeing 747 družbe TWA

Letalo za mednarodni let od New Yorka do Rima s postankom v Parizu je približno 12 minut po vzletu strmoglavilo v Atlantski ocean. Preiskovalci so sprva sumili teroristični napad, a so po 16-mesečni preiskavi kot najverjetnejši vzrok nesreče navedli vžig zaradi električnega stika ob prisotnosti hlapov goriva v glavnem rezervoarju. V tretji najhujši letalski nesreči v zgodovini ZDA je umrlo 230 ljudi.

12. november 2001: letalo Airbus A300 družbe American Airlines

Notranjost pilotske kabine letala Airbus A380, večje in novejše različice letala Airbus A300, ki je strmoglavilo v Queensu leta 2001. FOTO: Shannon Stapleton/Reuters

Letalo se je iz letališča JFK v New Yorku namenilo v Dominikansko republiko, a je kmalu po vzletu strmoglavilo. Nesreča je terjala 265 žrtev, od tega 251 potnikov, devet članov posadke in pet ljudi, ki jih je letalo zadelo na tleh. Po številu umrlih je letalska nesreča druga najhujša v zgodovini ZDA.

Najverjetnejši vzrok nesreče je bilo pilotovo agresivno ravnanje s pedali za krmiljenje. Odpadla sta tudi oba letalska motorja skupaj z vertikalnim stabilizatorjem, zaradi česar je pilot izgubil nadzor, letalo pa se se je začelo vrteti, dokler ni strmoglavilo v sosesko v Queensu.