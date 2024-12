Južni Korejci v iskanju krivca upajo na boljše leto

V nadaljevanju preberite:

»December je v Južni Koreji kot neskončna noč: brez pisanih lučk in prazničnega veselja, vse skupaj je samo vrsta kriz, ki dušijo in se kopičijo.« Tako je vzdušje v svoji državi opisal kolega Mun Džun Hjon iz časopisa Korea Herald, potem ko je politični krizi, ki se je 3. decembra začela z razglasitvijo izrednega stanja, sledila tragedija letala družbe Jeju Air, v kateri je izgubilo življenje 179 ljudi.

Boeing 737-800, eden od 102 letal te vrste, ki letijo v flotah šestih južnokorejskih letalskih prevoznikov, je bil na poti iz Tajske, ko so kontrolorji letenja pilota opozorili na nevarnost, da bi lahko letalo v zraku trčilo v jato ptic. Čeprav še vedno raziskujejo vzrok zasilnega pristanka na mednarodnem letališču Muan, je dejstvo, da je imelo prav to letališče največ neprijetnih srečanj med letali in pticami, in to zato, ker leži ob travnikih in morski obali.

Medtem ko strokovnjaki opozarjajo, da so bile lahko ptice samo eden od vzrokov za takšno nesrečo oziroma, bolje povedano, zgolj eden od členov v daljši verigi še vedno nepojasnjenih težav, s katerimi sta se neuspešno borila pilota, je južnokorejska javnost uprla pogled v novega vršilca dolžnosti predsednika Čoi Sang Moka, ki je prevzel krmilo spodkopane države šele minuli petek.