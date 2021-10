Sprejela sem, da je rak nekaj, česar ne morem spremeniti

V nadaljevanju preberite:

Govori iz osebnih in poklicnih izkušenj; pri 27 letih, kmalu zatem, ko je na ljubljanski medicinski fakulteti uspešno končala študij, so ji nekaj ulic stran diagnosticirali maligni tumor na dojki. O soočanju z diagnozo, zdravljenju in pretapljanju strahu v upanje je spregovorila ob koncu rožnatega oktobra, mednarodnega meseca ozaveščanja o raku dojk.