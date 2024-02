Štirideset najbolj znanih in iskanih žensk na planetu

Glavni urednik britanskega Voguea Edward Enninful je svojo zadnjo številko modne biblije - na prodaj je od danes - želel obeležiti z nečim posebnim, z najbolj opaznimi ženskami na svetu, s svetovno znanimi imeni iz sveta mode, filma, glasbe in športa na enem mestu. Tako je nastala naslovnica s 40 zvezdami, med katerimi so supermodela Naomi Campbell in Iman, teniška zvezdnica Serena Williams, kraljica pogovornih oddaj Oprah Winfrey, igralki Jane Fonda, Salma Hayek in druge. Vsaka od njih se je že pojavila na naslovnici v času Enninfulovega urednikovanja.

Kot je za britanski BBC povedala Rosie Vogel-Eades, ki je koordinirala množično fotografiranje, so se njegove želje sprva slišale kot neizvedljive. »Hočem Miley Cyrus, hočem Oprah ...« Začela je klicati agente in menedžerje, čeprav so ji izkušnje govorile, da ne bo lahko, saj si zvezde ne želijo deliti naslovnic. A zgodilo se je ravno nasprotno. Vsi so se strinjali, le Nicole Kidman ni mogla priti zaradi dogovorov o snemanju. Naslednji korak je bil določiti datum in načrtovati strog urnik, na nerazkriti lokaciji v New Yorku so izbrali termin za decembrsko snemanje. Vse je bilo super skrivnostno. 40 žensk je na Manhattan priletelo iz Londona, Pariza, Milana, Los Angelesa in drugod.

Kulturni preobrat revije

Enninful je leta 2017 postal prvi temnopolti urednik britanskega Voguea. Rojen v Gani je že kot otrok prišel v London. Pri 16 letih je postal maneken, dve leti kasneje pa je bil kot najmlajši urednik v modni industriji, revije i-D. Z Vogueom je sodeloval najprej pri italijanski in ameriški izdaji, leta 2011 pa je postal kreativni in modni urednik ameriške revije o življenjskem stilu W.

Sodeloval je z največjimi imeni iz sveta mode, od Giorgia Armanija do Christiana Diorja, od Calvina Kleina do Guccija. Bil je na čelu zelo uspešne »črne izdaje« italijanskega Vogua, ko so v reviji nastopale samo temnopolte manekenke. Leta 2011 pa je junijsko številko posvetil ženskam močnejše postave. Leta 2017 je pri britanskem Vogueu nasledil Alexandro Shulman. V šestih letih in pol oblikoval več kot 75 številk in postal del kulturnega preobrata revije. Tako je pod njegovim urednikovanjem nastala serija petih naslovnic z invalidnimi aktivisti, septembra 2019 je na naslovnici objavil transspolno žensko, junija 2020 pa Judi Dench, s čimer je s 85 leti postala najstarejša zvezda naslovnice.

Ko je lani napovedal odhod, je novica zatresla modni svet. »Ženske so oblikovale britanski Vogue že skoraj 108 let in so vsekakor vplivale na vsak trenutek mojega službovanja, vodijo in usmerjajo pa me skozi vse moje življenje,« je v zadnjem pismu zapisal Enninful. Nasledila ga bo nekdanja digitalna urednica ameriškega Voguea Chioma Nnadi in zdaj vsi nestrpno pričakujejo, kakšna bo njena prva naslovnica.