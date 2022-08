Štirinožni jezdeci valov

Ta konec tedna so bili na območju zaliva San Francisco resnično poletni dnevi. Plaža je bila polna gledalcev, ki so si prišli ogledat pasje svetovno prvenstvo v deskanju na vodi. Čeprav so vsi psi prikazali impresivno predstavo, je zmagal Skyler Henard iz Santa Cruza.

»Všeč mi je to druženje,« je za NBC povedal Patrick Sayres iz Pacifica. »To je velik dogodek, ki privabi ljudi z vseh koncev. Najlepše in precej zabavno pa je videti te prikupne pse, ki dejansko deskajo, saj so res dobri v tem.«

Poleg surfanja so na dogodku potekale tudi mobilne posvojitve živali, tekmovanje v pasjih kostumih in posebna »yappy hour«.

V spodnji galeriji si lahko ogledate, kako so se odrezali mali in veliki psi ter njihovi lastniki z vsega sveta.