Sto let star kulinarični zaklad izpod kamniških planin

Spoznajte zvezdo kulinarike! Gorčico.

Poznali so jo že stari Grki, a takrat še ni veljala za pikantno začimbo, ki obogati okus jedi, uporabljali so jo baje predvsem v zdravilne namene. Tudi v starem Rimu so jo menda zeliščarji in ljudski zdravilci priporočali predvsem pri težavah, kot so kačji ugrizi, izpadanje las, gobavost in uši. A njene blagodejne učinke poznamo še danes. Tako naj bi gorčica dobrodejno vplivala na prebavo, imela pa naj bi tudi protivnetne lastnosti. Velja za živilo, ki je bogato s koristnimi hranili. Odlično se poda k različnim jedem, naj bodo mesne, ribje ali zelenjavne, gorčica bo poskrbela za tisto pravo piko na i.

Slika je simbolična FOTO: Depositphotos

Zgodovinarji sicer predvidevajo, da so z gorčico kot začimbno omako, ki jo poznamo danes, prvi začeli eksperimentirati stari Rimljani. Ti so semena gorčice zmleli in jih pomešali s fermentiranim grozdnim sokom ter omako poimenovali »mustum ardens«, od koder izvira angleško poimenovanje »mustard«. Sicer pa imamo tudi v Sloveniji izredno zanimivo tradicijo pridelave in uporabe gorčice. V naši kulinariki se je uveljavila kot priljubljen dodatek k mesnim jedem, hrenovkam in marinadam. In ne le to, pohvalimo se lahko z legendarno kamniško gorčico, ki še danes nastaja po sto let starem receptu – izvirnem receptu Melanije Žargi. Ta nepogrešljivi kulinarični zaklad, prežet z bogato tradicijo, tako še vedno ohranja pristnost okusa, ki ga cenijo tudi v tujini.

Kamniška gorčica se ponaša z nizko vsebnostjo maščob, a izrazito intenzivnim okusom. Ni le priloga, temveč sestavina, ki oplemeniti meso z žara, osveži solatne prelive in doda piko na i domačim omakam. Zaradi svojega pikantnega okusa, je priljubljena tako pri vrhunskih kuharjih kot ljubiteljih dobre hrane.

FOTO: Depositphotos

Ko se tradicija sreča z vrhunskim okusom, nastane kamniška gorčica

Pod kamniškimi planinami se skriva ne le naravna lepota, temveč tudi gurmanski zaklad, ki že več kot stoletje razveseljuje domače in tuje brbončice – kamniška gorčica. Zgodba gorčice izpod kamniških planin se je začela že davnega 1923, ko sta zakonca Melanija in Stanko Žargi začela majhno, a ambiciozno proizvodnjo kompotov, marmelad in posebnega dodatka – gorčice. Njuna predanost kakovosti in ročni izdelavi je hitro prepričala trgovce po vsej Sloveniji, še posebej pa mestno elito v Ljubljani, ki je kamniško gorčico našla v prestižni delikatesi Kham na trgu Zvezda. Nizkokalorična, a bogatega značaja, je danes nepogrešljiva na žaru, v marinadah in omakah.

Slika je simbolična FOTO: Depositphotos

Skrivnost izjemnega okusa: sto let star recept

V času, ko se vse vrti okoli trendov in hitrosti, kamniška gorčica ostaja zvesta svojim koreninam. Zato je danes še bolj dragocena – kot opomnik, da je v vztrajnosti, kakovosti in tradiciji moč. In okus. Ena od skrivnosti kamniške gorčice je njena neokrnjena tradicija. Receptura in postopek sta se ohranila skoraj nespremenjena že stoletje. Mlevni kamen, s katerim drobijo zrna gorjušice, je natančna replika originala iz začetkov – simbol spoštovanja do obrti in okusa.

Kako pa lahko vi to legendarno slovensko gorčico uporabite v kuhinji in z njo čisto preproste jedi dvignite na višjo, še okusnejšo raven?

Preverite dva preprosta recepta in navdušite svoje omizje!

V pečici pečen krompirček z gorčičnim prelivom

Slika je simbolična FOTO: Shutterstock

Krompir najprej očistimo, osušimo in narežemo na poljubno velike koščke. Iz gorčice, olivnega olja in limonine lupine (treba je paziti, da so limone bio izvora) zmešamo preliv in ga po okusu začinimo še s soljo in poprom. Nato z njim prelijemo pripravljen krompir in dobro premešamo, da se »marinada« prime vsakega krompirja. Pečemo približno 50 minut (oziroma odvisno od pečice in velikosti krompirja) pri 200–220 stopinjah Celzija.

Sestavine: 800 g krompirja, 15 g kamniške gorčice, limonina lupina po okusu (bio), 30 g olivnega olja, sol, poper

Omaka z gorčico, medom in koprom za ekstra sočen burger

Slika je simbolična FOTO: Shutterstock

Omaka je nosilna sestavina dobrega burgerja. Tokrat bomo za osnovo uporabili gorčico in majonezo, ki jima dodamo med ali agavin sirup, limonino lupino in koper. Pazite, da bodo limone bio izvora. Po okusu dodamo še malo popra. Vse sestavine dobro zmešamo z metlico in omaka je pripravljena!

Če bomo omako uporabili za burger, je najbolje, da z njo premažemo spodnji in zgornji del bombete – s tem bomo še lepše prerazporedili bogat okus omake.

Sestavine: 40 g veganske majoneze, 40 g kamniške gorčice, 10 g limoninega soka, 20 ml medu ali agavinega sirupa, poper, limonina lupina in svež ali suh koper po okusu.

Kamniška gorčica ostaja kulinarična ikona, ki vedno znova navdušuje in dokazuje, da je več kot le pikanten dodatek – je prava zvezda vsake kuhinje! Njena značilna ostrina in aromatičnost popestrita vse, od preprostih prigrizkov, hitrih jedi do visoke kulinarike.

Naročnik oglasne vsebine je ETA Kamnik